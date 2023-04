Izgalmas projektet hajtottak végre természetvédelmi szakemberek az elmúlt napokban a börgöndi repülőtéren: ürgék egy jelentős állományát fogták be, hogy azokat áttelepítsék egy olyan élőhelyre, ahol zavartalanul folytathatják életüket. Az ürgét azonban nem az telepíthet, akinek ez eszébe jut: az a természetvédelmi szervezet telepítheti, melyet a Földikutya- és Ürgevédelmi Szakértői Csoport engedéllyel felruház. Ebben benne van, honnan és hová telepíti, hány példányt, s milyen bontásban történik a telepítés. Betartandó szakmai protokoll mentén történhet a telepítés, melynek lényege, hogy a lehető legkíméletesebben és leggyorsabban költöztessék az állatokat eredeti helyükről új otthonukba. Ehhez nyújtott segítséget a Magyar Közút is, amely első kérésre kölcsönadta a hófogóit a befogáshoz, hogy a telepítendő állatok ne tudjanak kereket oldani az élvefogó eszközökből való kivételükkor. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér megyei csoportja kapta az engedélyt, hozzájuk csatlakoztak szervezetek szakértelmükkel, munkájukkal: a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Sóstó Vadvédelmi Központ, a Völgy-Híd Természetvédelmi Alapítvány és még számos természetvédő önkéntes fogott össze a jó ügy érdekében. Kovács Gergely, a Völgy-híd munkatársa mesélt az eseményről és az ürgékről a feol.hu-nak:

Az ürgék az előre elkészített lyukakba kerülnek

Forrás: Völgy-Híd Természetvédelmi Alapítvány

- Az ürgének van egy elég sajátos élőhelyigénye: rövidfüvű gyepre van szüksége, ahol a talaj kellően laza. A rövidfüvű jelleg régen a legeltetéstől volt rövid, viszont a gyepek nagy arányát művelésbe vették, felszántották az utóbbi évszázadban, illetve drasztikusan visszaszorult a legeltetéses állattartás az elmúlt időszakban. Csakhogy az ürge felfedezte magának a gyepes repülőtereket, ahol nem akkor kaszálnak, amikor a szénának megfelelő a fű, hanem 2-3 hetente. Ezeken a repülőtereken nagyon jól érzi magát, s olyan erőteljes állományokat alkot, hogy mindenféle aggodalom nélkül ki lehet venni egyedeket, hogy olyan helyre kerüljön, ahol ezek a feltételek megvalósulhatnak számára.

Az alma becsalta az ürgét a csapdába

Forrás: Völgy-Híd Természetvédelmi Alapítvány

Valamikor az ürge tűzzel-vassal irtott kártevő volt, jelenleg azonban fokozottan védett állatfaj, 250 ezer forintos értékkel, tudjuk meg a természetvédőtől, ahogy azt is: nagyon speciális módszerekkel fogták be az állatokat a szakemberek Börgöndön. Alagutat fúrtak, biztosították azt, majd a befogott állatokat átvitték az új helyükre, ahol őrszem vigyázott a szabadon engedett állatok biztonságára – védte őket kiengedéskor a kóbor kutyáktól, éhes macskáktól, ragadozó madaraktól is. Az egyesület 100 ürge áttelepítésére kapott, melyből eddig 59 példány áttelepítése történt meg - a következő etapra nyár végén kerülhet sor, ekkor 41 példányt foghatnak be és költöztethetnek át.

Azt nem árulhatjuk el, hová kerültek az ürgék – így is védve a nyugalmukat - de azt igen, hogy miért épp oda: jószággal legeltetett löszvölgy, ahol a közelmúltig éltek ezek az állatok – árulja el Gergely, ahogy azt is: környezet továbbra is igen alkalmas számukra az életre. S ami már kezdetnek is jó hír: a mostani befogások során a nőstények feltehetően vemhesek voltak, így új élőhelyükön azonnal szaporodással kezdhetik az életet.