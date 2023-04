„A nevetés gyógyír – ám azoknak is szükségük van a töltődésre, a humorra, akik az egészségügyet választották hivatásuknak!” – írják a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház közösségi oldalán. Az intézmény arról számolt be, hogy a Szabad Színház ötven darab jegyet ajánlott fel a kórház dolgozói számára, amelyeket nemrégiben Nyakas Eszter, az intézmény ápolási igazgatója át is vett.

A kórház munkatársai a társulat egyik sikerdarabjára kaptak meghívást. A Mesteremberek című darab leírásában úgy fogalmaznak, igazi helyzetkomikumokra épített katasztrófaszínházi élményben lehet részük a nézőknek, akik között ötven egészségügyi dolgozó is ott ül majd a társulat jóvoltából.