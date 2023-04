A cím nem fantáziadús, de pontos volt. Összművészeti fesztiválként hirdették meg a tizenötéves születésnapját ünneplő nagyegyházi Hangistálló népművészeti és kézműves, valamint folklór-programját a szervező házigazdák, Ribli Ilona csellóművész és férje, Kolozsvári Mihály. Ilonáék csatlakoztak a Kárpát-medencei Kultúrpajta és Tündérkert Hálózathoz, ugyanis hívták őket a jó hírük nyomán. Az idei a második rendezvénye a hangistállósoknak a tavalyi sikeres augusztusi eseményük után, s ezúttal is ragyogó színvonalú termékek és előadások reprezentálták a magyar hagyományokat. Viharosan változik a világ, süllyed el a múlt, ezek a művészek és alkotók azonban megkísérlik a lehetetlent, s megállítani igyekeznek a folyamatot. Ha sok néptáncot nézünk a profi táncosoktól, akik persze szívükben is hordozzák a lépéseikben megőrzött kincseinket, ha veszünk, tartunk, használunk kékfestő terítőt, szoknyát, korongolt edényeket, s ilyen ünnepi pillanatokat élünk át, mint ezen a találkozón is, akkor nem száműzzük a múlt mélyére e sok szépséget. Velünk maradnak.

Forrás: Hangistálló

A pórszombati Kovács Gyula őshonos magyar gyümölcs-ültetvényéből vettek néhány csemetét, hogy még emlékezetesebbé tegyék az eseményt. A huszonöt éves Iharos Népművészeti Egyesület tagjai közül többen eljöttek munkáikkal. A többi között a csákvári Kodolányi Borbála kiforrott szépségű népi indíttatású kerámiái, Sárdi János kékfestő textíliái, s az ebből a csodálatos alapanyagból készült Cser Gyöngyi-féle viseletek méltón társultak a művészi népzenei és néptáncos előadásokhoz. Tabajdról hozta el kézműves szappanait Jármy Noémi, Zombori László szintén másfajta minta- s színkincset őrző kerámiáival érkezett, s kézműves élelmiszerek, sajtok, húsneműek is képviselték a „háziipart”.

Fotós: Hangistálló

A Bazseva zenekar eredeti, igényes és vérpezsdítő muzsikája Paár Julcsi szólista közreműködésével hangulatot robbantott. Nemes József jelen lévő martonvásári művészeti iskola-igazgató jellemzése szerint Szabó Dániel cimbalmos talán a világ egyik legjobbika e nehéz hangszeren. A szellemes elnevezésű Fordulj, kispej lovam férfi táncegyüttes pedig egészen káprázatos bemutatót tartott. A különlegessége a profi tudásukon kívül, hogy a Kiscsőszön alapíttatott együttes tagjai inkább a hetven évhez közeliek, mint a hatvanhoz, de virtuozitásban és erőben a férfiasság mintaképét hordozzák. Persze kalapban és népviseletben valahogyan még meggyőzőbb az örök fiatalság nimbusza a magyar néptáncok ölelésében. Az Örökös Aranysarkantyús Néptáncos Kovács Norbert Cimbi ugyan csak ötvenes, de az idősebb és rengeteg elismeréssel bíró tordasi Szabó Szilárd és néhány ősz társa az idősödő férfiak dicséretét váltották ki a néptáncrajongó közönségből.

Forrás: Hangistálló

A mulatságot Kolozsvári Mihály különleges húsos és hústalan vacsorája koronázta, majd táncházzal zárták a II. Összművészeti Fesztivált a Hangistállóban.