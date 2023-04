A régóta elhagyatottan árválkodó öreghegyi, Pozsonyi utcai teniszpályák és az egykori Videoton étterem kapcsán tavaly írtunk arról, hogy a területen egy új élelmiszeráruház épülhet. Akkor még úgy tűnt, hogy az építkezés 2022-ben elkezdődhet az egyébként nem az önkormányzat, hanem korábban a Videoton Holding Zrt. által értékesített területen, de végül a fizikai, látható munka most indult meg. Ahogyan a környék lakói is jelezték nekünk, a teniszpályák kerítésének elbontása, az abba belenőtt cserjék, fék eltávolítása megkezdődött s az egykori Videoton étterem mellé is megérkezett már az építkezéshez szükséges alapanyagok egy része.

- Régóta elhanyagolt volt a terület, most viszont nagy átalakulás kezdődik, rendezetté válik a terület, ami a környék lakóinak is javítja az életminőségét. Az ilyen beruházásoknak mindig örülünk – mondta érdeklődésünkre Deák Lajosné Zsuzsanna, a körzet önkormányzati képviselője.

Fotós: Nagy Norbert / FMH

A láthatóan megkezdődött építkezéssel kapcsolatban írásban megkerestük a boltot építtető Lidl üzletláncot is, ahonnan készséges választ kaptunk telefonon: a részletekről, az építkezés üteméről, illetve arról, hogy mekkora parkoló épül, hogyan lehet majd a boltot megközelíteni, s mekkora lesz annak bevásárlótere, hamarosan, a jövő héten tudnak tájékoztatást adni.