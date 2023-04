A balinkai önkormányzat épülete előtt adta át hivatalosan is a településnek Törő Gábor országgyűlési képviselő és Wéninger László polgármester. A kilenc személyes, némi extrával felszerelt, magasított és hófehér 9 személyes buszt Faragó Gábor, maga a falugondnok vette át.

– Vezetéstámogató rendszer, tolatóradar és vonóhorog is van az autón, mellyel kapcsolatban egy éve kötöttünk szerződést, akkor 15 milliós forintért. Azóta felmentek az árak, de a cég korrekt volt, így a megegyezésben rögzített áron kaptuk, így csupán 200 ezer forintot tett hozzá az önkormányzat. Van még vele egy kis tennivaló, ugyanis el kell még mennünk a közlekedési hatósághoz, ugyanis átalakították a járművet, hogy kerekesszék rögzítésére is alkalmas legyen, így újra kell vizsgáztatni, mondta a polgármester.

A falugondnokot is megkérdeztük, hogyan volt eddig és hogyan tovább.

– Eddig saját autóval és kölcsönszerződéssel láttam el a falugondnoki szolgálatot, szóval ez most elég nagy segítség lesz. Ezzel a jármű 8 főt tud szállítani a sofőr. Az autó feladata a közszolgáltatáshoz, az alap szolgáltatásokhoz való lakossági hozzáférés segítése, ami annyit jelent, hogy az étkeztetésben, az idősek, betegek orvoshoz szállításában gyógyszerkiváltás hasznát vehetjük, emellett apróbb házi segítségnyújtásban segíthet. Ezenkívül a közművelődési és sport tevékenységnél is segítség lesz, ahogy a kispályás labdarúgó csapat esetében vagy a két kultúrház kirándulásainak szervezésekor. Persze a falugondnoki szolgálatba bele kell, hogy férjen, hogy egy kicsit besegítsen az önkormányzatnak is például az zöldterületek karbantartása, illetve télen a síkosságmentesítés. Azt viszont figyelembe kell venni, hogy a falugondnok a munka csupán 50 százalékát fordíthatja, önkormányzati feladatokra, mondta el Faragó Gábor, aki idén februárban végezte el egy sikeres vizsgával a falugondnoki tanfolyamot Veszprémben.

Törő és Wéninger nem csak ezt az egy örömhírt jelentette ba szerda délután, hanem azt is, hogy elkészült egy 7 milliós beruházás a település kulcsosházán, Kisgyónban.

– A 703-as helyrajzi számon álló, 1900 négyzetméteres ingatlanon egy körülbelül 170 négyzetméteres épület áll, melyhez egy 30 négyzetméteres melléképület kapcsolódik. Az L alakú pihenőházban felújítottuk a vizesblokkokat. Ehhez a Balinka-Mecséri Polgárőrség támogatása és együttműködése kellett. A Fodor Róbert elnök vezette civil szervezet Magyar Falu Civil Alapprogramjára pályázott, hétmillió forint értékben. Ők felajánlották, hogy támogatják a pihenőház teljes vizes blokkjának felújítását. Az elnyert összeghez az önkormányzat odatett még egy millió forintot így gyakorlatilag új a zuhanyzó bojlerrel, van két konyha és több illemhelyiség is. Mindenhol ki lette cserélve a víz- és a szennyvízvezetékek és természetesen ezek a helyiségek új burkolatot, járólapot és csempét kaptak, mondta Wéninger László, aki bevallotta, hogy a festésre már nem futotta a költségvetésből, de azt a házat 2016. óta bérlő Fejér Megyei Természetbarát Szövetség elvégzi, méghozzá társadalmi munka keretében.

A kulcsos házakhoz vezető, rendkívül rossz minőségű úttal kapcsolatban azt tudtuk meg, hogy felújítására most írták ki a közbeszerzést.

– A pénz megvan rá, amennyire én tudom, és ennek a 230 milliós beruházásnak 5 százalékos önrésze van. Az egyezség szerint ebből 2.5-öt a Vadex Zrt fizeti, míg a másik 2.5 százalékot Bakonycsernye és Balinka közösen teszi le az asztalra, mondta Wéninger.