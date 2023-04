Valamikor a XIX. század második felében mérges kígyó marta meg az itt szolgáló juhászt, akinek életét nem tudták megmenteni. Gróf Batthyány Imre lánya, a juhász emlékére, 1880-ban kápolnát építtetett.

Később a legelőt felosztották és szőlőt telepítettek a területre, amit azóta is Emmarózának neveznek. A kápolna mellett egy kis harangláb is állt valamikor. A hegyőr itt harangozta el a delet minden nap. A harangláb a II. Világháborúban ugyan megsemmisült, de másfél évvel ezelőtt, Szent Vendel-napjára, a katolikus egyházközség, új haranglábat állíttatott.

– Emma Róza grófnőt feltétlen jótevőként tisztelik és emlegetik még ma is – mesél Márkus Lajosné, a Szabadbattyáni Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár vezetője a feol.hu-nak.

– Szabadbattyán település, a katolikus és a református egyház hagyományőrző szándékkal rendezi a megemlékezést az Emmaróza szőlőhegyen, a pásztorok védőszentjeként tisztelt, Szent Vendel-kápolnánál.

Április 22-én 11:00 órakor megemlékező misét tartanak a grófnő tiszteletére a Szent Vendel kápolnában, az Emmaróza szőlőhegyen lévő kápolna dűlőben, ahol a Köfém Nyugdíjas Klub és a Csíkvár Nyugdíjas Klub tagjai adnak műsort.

Ezen túl azt is megtudtuk, hogy a grófnő édesapja, gróf Batthyány Imre, igen komoly tisztségeket töltött be az ország életében. Az Aranygyapjas-rend lovagja, a Szent István-rend középkeresztjének birtokosa, Magyarország főlovászmestere, királyi kamarás és valóságos belső titkos tanácsos is volt. Királyi főlovász mesterként két koronázáson is részt vett, V. Ferdinánd 1830-as és I. Ferenc József és Erzsébet királyné beiktatási ceremóniáján, 1867-ben. Utolsó éveit többnyire visszavonultan, Fejér megyei birtokán töltötte, Szabadbattyánban. Ő építtette 1865-ben a falu katolikus templomát és a temetői kápolnát is.