2014-ben cserélték le a tornyok keresztjeit, amiről bővebb tudósításban számoltunk be, hiszen akkor majdnem történt egy súlyosabb baleset, amikor a kereszt gömbje megbillent.

Ám az Isten a felsővárosiakkal volt. A székesfehérvári Felsővárosban magasodó Szent Sebestyén-templom külső vakolatát pár esztendeje, 2015-ben újították fel, de már akkor tudta mindenki, hogy a tető héjazata bizony már nem a régi, pontosabban nagyon is régi. Még év elején adtunk hírt róla, hogy készülnek a tetőcserepek cseréjére, amit jól mutatott a szomszédos parókia udvarán már pár hónapja tárolt új cseréphalmaz. Akkor Nyárai-Horváth István plébánostól megtudtuk, hogy a műemlékfelügyelet már jóváhagyta a cserépcserét, már csak az egyházmegye áldása kellett.

Mára megérkezett az áldás is, a jó idő is és szemmel láthatóan a szakemberek is. Ezért szerdán délelőtt megkezdődött a régi cserepek leszedése, hogy aztán folytathassák az újak felrakását. Ezzel a Szent Sebestyén-templom teljes felújítása befejeződik, amely az állami és egyházmegyei támogatások mellett a felsővárosi hívők adakozásából indult el.

Tekintettel arra, hogy a helyszínen folytatódik a Móri út és az alatta fekvő közművek felújítása a tető burkolatának cseréjével egy időben, fokozott figyelemmel közelítsék meg a környéket járművekkel és gyalogosan egyaránt!