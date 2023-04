A felújítás elkezdésekor kilátogattunk a helyszínre, ahol a közös képviselőtől, Nyíri Istvántól megtudtuk, hogy egy előre nem látott akadály nehezítette a szakemberek munkáját. A vakolat lebontásakor kiderült: a szél olyannyira alákapott, hogy nem csak a vakolat egy részét kell lebontani a lakóház oldaláról, hanem az egészet.

Akkor azonban még nem lehetett tudni, hogy ez mennyi többletköltséggel jár vagy megnyújtja-e a munkálatok hosszát. Most, közel két héttel később ismét kint jártunk a helyszínen, ahol a szakemberek már be is fejezték a javításokat.

– Szerencsére nagyon pozitív tapasztalatokról tudok beszámolni, ami a szakemberek munkáját illeti. Ugyan több munkával járt a társasház oldalának a helyreállítása, mint ahogy korábban terveztük, de a vállalkozó a többletmunka ellenére végül annyit kért, mint amennyiben az elején megállapodtunk. Illetve a munkálatokat is a tervek szerint befejezték, így a napokban már az állványzat is lebontásra kerül az épület érintett oldalánál – árulta el Nyíri István.

Ottjártunkkor azt is megtudtuk tőle, hogy a felújítási munkálatokkal egy időben gázszivárgás is volt a társasházban, amit egy kilyukadt vezeték okozott. Így amellett, hogy felügyelte a külső munkálatokat még az ehhez társuló újabb problémát is meg kellett oldani.

A lakóházban lévő lakások közül 28 volt érintett, azaz ennyi lakásban kellett nélkülözniük a lakóknak egy időre a gázszolgáltatást. Szokták mondani, hogy csőstül jön a baj és itt sem volt ez másképp. Kiderült, hogy nem elég, ha ’csak’ a kilyukadt vezetéket javítják meg, hanem felújításra szorul az egész gázhálózat, mivel az ellenőrzés során súlyos szabványhibára bukkantak rá a gázszolgáltató munkatársai, így azokat is ki kellett cserélni. Ennek összege majdnem 5 millió forintba került a lakóknak, aminek csak egy részét fedezte a társasház megtakarítása és a közös költség, éppen ezért szükség volt egy egyszeri összeg, 25 ezer forint befizetésére lakásonként.