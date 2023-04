A kérdéseknek utánajárva először a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kerestük meg, hogy egyáltalán milyen kategóriába sorolható egy társasház teteje?

„Tűzvédelmi szempontból a többszintes, középmagas, illetve magas épületek tető szintje nem minősül építményszintnek, vagyis helyiség nem alakítható ki rajta. A tetőszintnek a rendeltetése úgynevezett használaton kívüli tér, ahol huzamos ideig történő tartózkodás nem megengedett” – fogalmaztak válaszukban.

Elmondták továbbá, hogy vannak olyan esetek, amikor még is megengedett az ott tartózkodás, ilyen egy esetleges tűzeset, amikor a tűz és a felszálló füst miatt a lépcsőházon keresztül a földszint felé való menekülés nem lehetséges. Ilyenkor a tető szintje, mint átmenetileg biztonságos tér számításba vehető, amelyen keresztül a szomszédos lépcsőházon át, a szabadba lehet menekülni.

Ezen felül akkor lehet még ott tartózkodni, amikor valamilyen javítási, karbantartási munkálatok szükségesek és azokat ott kell elvégezni. Egyéb más esetekben a tetőn való tartózkodás nem megengedett, mivel alapesetben az használaton kívüli tér.

Megkérdeztük még Nyíri Istvánt, aki annak a Széna téri társasháznak – és még további háromnak a városban – a közös képviselője, aminek egyik oldaláról a február elejei szélvihar jelentősen mennyiségben lebontotta a vakolatot. Ezt szerencsére azóta már helyre is hozták a szakemberek.

Úgy gondoltuk, mivel több lakóházért is felel, illetve eddigi tapasztalataink szerint a házakban élő bérlők és lakástulajdonosok is elégedettek vele, nála is érdeklődünk, hogy mit gondol a fent említettekről.

Elmondta, hogy szerinte a társasház közös képviselőjének mindenképpen tudnia kellett erről és engedélyeznie is kellett – valószínűleg így is volt –, hogy oda bárki, pláne ennyien felmehessenek. Ebben ugyanekkor az is fontos tényező, hogy mi áll a szerződésében: mire van jogosultsága és mire nincs. Hozzátette még, hogy a lakókat mindenképpen meg kellett volna kérdezni, akár előzetesen egy összehívott lakógyűlés alkalmával. Ez azonban a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján teljesen ’mindegy’, hiszen a fent említett eseteken túl, semmilyen egyéb célból nem lehet felmenni a tetőre, így az sem számít, hogy ki mit enged és mit nem, mert besorolása miatt egyszerűen tilos a tetőn lenni.