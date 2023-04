A Várkörút felől hosszú időszakon át csak a paravánokat láthatta a régi moziból az arra járó, pedig közben igen komoly munka zajlott, és zajlik még most is az épületben, amely helyet ad majd a mai Nemzeti Emlékhely területén egykor állt hatalmas bazilika köveinek. A koronázó templom nyugati kapujának megidézése mellett építészettörténeti időrendben, témacsoportokba rendezve mutatják majd be itt a bazilika megmaradt kőfaragványait. A Várkörút irányából a nagy üvegfelületekkel megvilágított előcsarnok fogadja majd a látogatókat. Nos, a paravánok lekerültek, s a látogatóközpont bejárata így már többé-kevésbé látható kívülről.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A feol érdeklődésére, miszerint hol tart most a beruházás, az önkormányzattól kaptunk választ. Eszerint a kivitelezés lassan a befejező munkálatokhoz közeledik. Jelenleg az épületben elektromos és gépészeti munkák, a lakatosszerkezetek elhelyezése, a falak glettelése, festése, az aljzatok burkolása zajlik. A kiállítóterekben már megkezdődött az installációk építése, a kiállítás kezd formát ölteni. Az épületen kívül a kerítés falazása, a parkolóhelyek kialakítása és a csapadékvíz-elvezetés kiépítése készül. A kivitelezéssel párhuzamosan történik a kiállítótérbe kerülő kövek restaurálása, a kiállítás részét képező filmek forgatása, egyéb művészeti alkotások létrehozása, hogy a kiállítás megnyitására minden látogató komplex élményben részesülhessen.

Az épület átadását követően közvetlen gyalogos átjárási lehetőség lesz a Várkörútról a Távírda utca felé, s a látogatóközponthoz tartozó új parkolóba is a Távírda utcából hajthatnak majd be az ide érkezők.