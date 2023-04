– Ez az esemény egy olyan tradíció, amelynek nagyon régóta minden eleme változatlan – mondta Ocsenás Katalin protokoll szaktanácsadó. – Ilyen legutóbb 1953-ban történt, amikor II. Erzsébetet királynővé koronázták. Akkor ugyanúgy felmerültek azok a kérdések, amelyek most is: szabad egy ilyen nagyszabású rendezvényt a nehéz gazdasági helyzet ellenére lebonyolítani? Akkor arra jutottak, hogy a második világháborút követő időszakban rengeteg embernek jelenthet erőt a szép és tradicionális esemény. Alkalmazkodva a kor kihívásaihoz III. Károly király úgy döntött, hogy egy szerényebb programot állítanak össze. Az eredetileg háromórás koronázási ünnepség egy, másfél óráig tart majd, és nyitottabbá teszik az eredetileg zártabb elemeit a rendezvénynek.

– Mi fér így bele a három napba?



– Május 6-án, szombaton 11 órakor kezdődik a Westminster-apátságban, az angol királyok koronázási helyszínén maga a koronázási ünnepség, azután hétfőig országszerte és a nemzetközösség államaiban úgynevezett koronázási ebédeket rendeznek. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az utcai lakóközösségek, akik egy területen élnek, közös étkezésen vesznek részt. Május 7-én, vasárnap a Windsor kastélyban látványos koronázási koncertet rendeznek, majd Károly király kívánságának megfelelően a hétfő, a harmadik nap a jótékonykodás jegyében telik el. A miniszterelnök hétfőre munkaszüneti napot rendelt el, elvileg mindenkinek keresnie kell valamilyen olyan helyet és helyzetet, amelynek során humanitárius akcióban vehet részt: meghív valakit ebédre, vagy másként gondoskodik egy-egy rászorulóról.

Látványos ünnepség lesz, még akkor is, ha alacsonyabb költségekkel számoltak. A felvétel az Emlékezés Napja alkalmából készült.

Forrás: Ocsenás Katalin egyik előadásának anyagából

– Miként történik majd maga a koronázási szertartás?



– A Westminster apátságba III. Károly és Camilla királyné azon az aranyozott hintón érkezik meg, amely 1762-ben erre a célra készült. Először II. Erzsébet koronázási ünnepségét közvetítette a televízió, ez most is így lesz, egyetlen jelenet kivételével: a szakrális felkenés pillanatát nem láthatják a kamerák és a nézők. A Térdszalag Rend lovagjai baldachint emelnek a király feje fölé, és ez alatt zajlik le az egyházi szertartás. A koronázás hat elemből áll: a gyülekezet elismeri az uralkodót, az uralkodó leteszi az esküt, megfogadja, hogy fenntartja a törvényeket és az egyházat, azután következik a felkenés, a Cantenbury érsek a király fejére helyezi Hitvalló Edward koronáját, a királynét is megkoronázzák, majd fogadják az alattvalók hódolatát, azaz a nemesség hűséget esküszik az uralkodónak. Ez utóbbi az egyik olyan elem, amit Károly megváltoztatott, hiszen a tradíciók alapján négyen tehették volna tiszteletüket a koronázás után, de a jelenlegi hírek szerint ezt csak Vilmos herceg teszi meg egyedül. Kent, Wessex, Gloucester hercege ebben tehát nem vesz részt, mint ahogyan Harry herceg sem. Az apátságot is az aranyozott hintón hagyják el, felvonulással térnek vissza a Buckingham-palotába, ahol megjelennek az erkélyen. A palotában tálalják a vacsorát és megkezdődnek az utcai ünnepségek. Jól emlékszünk még a királynő temetésére, arra a méltóságra, ahogyan utolsó útjára kísérték, most is hasonló várható. A katonai testületek tagjai, a nemzetközösség katonái is ott lesznek a parádén, így aztán nagyon szép esemény elé nézünk, a televízión és a közösségi médián keresztül magunk is minden pillanatnak a részesei lehetünk.

– A magyar Szent Korona jelentőségét mindannyian ismerjük. Mit lehet tudni arról a koronáról, amely Károly fejére kerül?



– A koronázást Szent Edward koronájával végzik el, amit csak ezen a szertartáson használhatnak, utána a birodalmi korona lesz Károly király fején az állami ünnepségeken és más ceremóniákon. A Szent Edward korona a 800 éves monarchia jelképe, a londoni Tower-ben őrzik a többi koronázási jelképpel együtt. A koronázás során Károly egyébként az uralkodói jogart és a birodalmi almát, a gömböt is a kezében tartja majd. Szerepet játszanak a szertartásban a kardok: a felajánlás, az állam és az irgalom kardjai. Sokáig kérdéses volt, hogy Camilla királyné milyen koronában jelenik meg. Valószínűleg IV. György gyémánt diadémja lesz a fején, amit II. Erzsébet hosszú uralkodása alatt általában állami alkalmakkor viselt. A hírek szerint később várhatóan Mária királyné koronáját használja, amelyen a híres Cullinan gyémánt is van, ez a világ legnagyobb gyémántja.

A királynő halálának pillanatában Károly már király volt, így Nagy-Britannia nem maradt uralkodó nélkül, ugyanis „a király soha nem hal meg”

Forrás: Ocsenás Katalin egyik előadásának anyagából

– A bulvárhírek nagy része arról szól, milyen szerepe lesz Harry hercegnek az ünnepségek idején, sokáig az sem volt biztos, ott lesz-e. Mi a jelenlegi álláspont ezzel kapcsolatban?



– A Palota azt erősítette meg, hogy Harry jelen lesz a koronázási szertartáson, de felesége, Meghan Markle az Egyesült Államokban marad, mert legidősebb gyermekének akkor lesz a születésnapja és a gyerekzsúron vesz részt. Persze ezt többféle módon lehet értelmezni, de a koronázási szertartás méltóságát így biztosan könnyebb lesz megőrizni, mert bizonyos érzelmek nem vonják majd el a figyelmet a legfontosabb ceremóniáról. Arról még nincsenek értesülések, hogy a balkonon megjelenik-e Harry: valószínűleg nem, hiszen nem dolgozó tagja a királyi családnak, ez nem is illeti őt meg. Károly szomorúan közölte, hogy nem láthatja az unokáit és a fia feleségét a szertartáson, de közleményében azt írta, megérti és elfogadja a döntést. Vilmos, azaz a walesi hercegi pár egyébként eltekintett attól a koronázástól, mi őket is megilleti, de az ünnepségen viselik majd azt a koronát, amit Erzsébet királynő még a hatvanas években készíttetett Károly részére, amikor ő lett a walesi herceg. Rangjelző korona lesz a gyermekeiken is. A takarékosság jegyében sokkal kevesebben lesznek ott az apátságban a koronázáson: Erzsébet idejében nyolcezer, idén csak kétezer meghívót küldtek ki. A királyi rokonok, államfők, politikusok, kitüntetettek és arisztokraták: azok, akiket ez megillet.

– Milyen öltözetet lehet ilyenkor viselni?



– Ennek elvileg nagyon kötött rendje van. A rangjelző korona mellett nem mindegy, hogy a hermelin paláston hány pötty van, és az milyen hosszú. Ezeket a szabályokat nem a divat diktálja, ezek évszázadok óta így vannak. Várható, hogy a régi viseleteket nem írja majd elő a dress code, nappali ünnepi öltözet lesz majd az elvárt viselet, de erről még nem jelent meg pontos leírás. De vélhetően ezzel is igyekeznek egy kicsit közvetlenebbé tenni a szertartást.

A Palota hivatalos közleménye a koronázási szertartás és ünnepség időpontjáról

Forrás: Ocsenás Katalin egyik előadásának anyagából

– Miért kell ilyen sokat várni a koronázásra?



– A királynő halálának pillanatában Károly már király volt, így Nagy-Britannia nem maradt uralkodó nélkül, ugyanis „a király soha nem hal meg”. Meg kellett várni a gyászidőszak leteltét és a szervezéshez is hosszú időre van szükség, nagyon pontosan dolgoznak ezen. Egyébként Erzsébet királynő sokkal többet várt arra, hogy a fejére kerüljön a korona.

– Hazánkat Novák Katalin köztársasági elnök asszony képviseli majd az eseményen?



– Igen, minden bizonnyal ő kapta a férjével együtt a meghívót. Ahogyan a temetésen részt vettek, úgy a koronázáson is képviselik majd Magyarországon.

– Angliában létezik törekvés arra nézve, hogy töröljék el a királyságot. Miért ragaszkodnak uralkodójukhoz annyira a britek?



– A királyság intézménye sokkal több, mint üres ceremóniák sokasága. Láthattuk Erzsébet királynő halála napján, ahogyan leálltak a taxik, az autók, az esőben az utcán, némán gyászoltak az emberek. Olyan összetartó erő a királyság, amely kifejezi a történelmüket, a kultúrájukat, másrészt pártállásra való tekintet nélkül, függetlenül attól, ki hogyan gondolkodik, egy közös pont. A britek többsége büszke a hazájára, büszke önmagára, és tiszteli a királyt. Nem árt, ha a rohanó életmód mellett, a hétköznapokból kiemelkedik valami, amiben méltó módon fejeződik ki az egység, az ország szeretete.