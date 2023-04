Április 7. (péntek)

Sárbogárd, 14–16 óra: Húsvéti készülődés a művelődési központban. Húsvéti díszek készítése. Tojásfadíszítés a művelődési központ előtti kis facsemetéken. Akik segítenek: Grúz Viktória és Pálinkásné Horváth Erzsébet.

Székesfehérvár, 10 óra: Mesélő bélyegek. A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör tagjainak bemutató anyaga április 20-áig látható a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban, az intézmény nyitvatartási idejében.

Székesfehérvár, 10 óra: Láss csodát! A Képolvasók Fotóklub kiállítása a Gárdonyi Géza Művelődési Házban. A kiállítás április 24-éig látogatható.

Székesfehérvár, 10 óra: MintaKINCStár. Sevella Zsuzsanna fejlesztőpedagógus, Gránátalma-díjas játékfejlesztő kiállítása az Aranybulla Könyvtár Alapítvány olvasótermében. Megtekinthető május 5-éig.

Székesfehérvár, 10 óra: This is my Budapest – Vidák Zsolt illusztrátor kiállítása május 12-éig látható az Öreghegyi Közösségi Házban.

Székesfehérvár, 10 órától: Húsvéti hosszú hétvége a Sóstó Látogatóközpontban. Nyitvatartás: péntek–vasárnap 10 és 16 óra között. Interaktív játékok. Szombat 10.15–12.15 óra: Ökotúra. Vasárnap 10.30–12 óra: Húsvéti kosárkészítés és tojáskeresés a Sóstó Természetvédelmi Területen. (A programokon való részvétel regisztrációhoz kötött!)

Velence, délelőttől: Húsvéti bárány, sonka és nyuszi fesztivál a Velence Korzón. (Szombaton, vasárnap és hétfőn is.)

Seregélyes, 9 órától: A seregélyesi gokart pályán 9 órakor kezdődik a paprikáskrumpli főző verseny: a rendezők minden csapatnak öt-öt kiló burgonyát, valamint egy kenyeret biztosítanak. Aznap 10 órakor indul a nyuszis célbadobás, a biliárd foci, az óriás társasjáték, lesz kézműves sarok, ugróvár és arcfestés, Ambrus Attila bábszínháza és a tűzoltó akadálypálya 12 órától várja a gyerekeket, 13 órakor kezdődik a tojáskeresés, akkor nyit a KRESZ-pálya is. 11 órától gokartos felvonulás lesz, a SER-Ringen pedig egész nap színes húsvéti programokkal várják majd az érdeklődőket. Az első alkalommal megrendezett eseményhez adománygyűjtés is kapcsolódik.

Április 8. (szombat)

Dinnyés, 15–18 óra: Húsvét a Dinnyési Templomkert és Hagyományőrző Központban. A főépületben húsvéti játszóház az M-Art kézműveseivel Hagyományos tojásírás, aranyozás. Sodort mézeskalács készítése (nyuszi, csibe, virág). Játékkészítés eredeti tojásfestési mintakincs felhasználásával. Pohár- és tányéralátét készítése. Tavaszi ablakdísz készítése filcből hímzéssel. A kerti kemencefedés mellett: a Virgonckodó húsvéti játékparkja tojáságyúval, húsvéti állatsimogatóval. Mesedélután Szabó Miklós Bencével: 16 óra: Ellopták az aranyszőrű bárányt. 16.30 óra: Szegényember húsvétja. Kemencés Teki finomságai! Házi sütemények, szörpök az Iglice Népdalkörtől.

Kőszárhegy, 9–11 óra: Húsvéti tojásvadászat a művelődési házban. Kézműves-foglalkozás: csokigyűjtő kis kosár készítése. Ezt követően az eldugott húsvéti tojások megkeresése.

Martonvásár, 7–16 óra: Termelői piac és kézműves vásár. 9–12 óra: Piac+Program. Nyuszikereső játék. 10 óra: Paprika Jancsi (bábjáték). Brunszvik-Beethoven Kulturális Központ, Piac tér.

Nagyvenyim, 10 órától: Játékos tojáskeresés 10 év alatti gyerekeknek a közösségi ház parkjában. Kiskosarat, kisvödröt mindenki vigyen magával!

Székesfehérvár, 10 óra: Sarokerkélyek nyomában. Hol van az anyósok kedvelt leshelye? Hogyan tud teleportálni egy erkély? Fedezd fel a sarokerkélyek titkait, melyek jellegzetes motívumaivá váltak Székesfehérvárnak az évszázadok során! Találkozás a Tourinform Iroda előtt.

Székesfehérvár, 15 óra: Húsvéti tojáskereső verseny 2–12 éveseknek a Zichy ligetben. Nyuszi, élő zene, tánc, tombola, arcfestés. (Székesfehérvári Keresztyén Közösség Egyesület.)

Úrhida, 10 óra: Húsvéti forgatag az Arany János utcai szabadidőparkban. Tojástartó készítése. Nyuszi hopp! futóverseny. Nyuszisimogató. Tojásevő verseny. Arcfestés, csillámtetoválás. Nyuszinyomok nyomában – húsvéti tojáskeresés.

Április 9. (vasárnap)

Előszállás, 16.30 óra: Brandnyúl – húsvéti gyermekműsor a művelődési házban.

Mór, 20 órától: Húsvéti batyubál az Erzsébet téri Művelődési Házban. Játszik a Happening Band.

Székesfehérvár, 15 órától: Húsvéti szeretet nap a Lehetőségek Házában (Nyárfa utca 14.). Bábozás, éneklés, állatsimogató, játékok, sütemények.

Április 10. (hétfő)

Kőszárhegy, délelőtt: A húsvéthétfői locsolkodás hagyományának felelevenítése. Várják a legények jelentkezését, akik meglocsolják a lányokat, nehogy elhervadjanak! Valamint várják a lányok, asszonyok jelentkezését, akik a locsolásért cserébe piros tojást adnak a fiúknak! Jelentkezés és további információ: Fogasné Bognár Juditnál messengeren vagy 06-20-279-9594-es telefonszámon.

Martonvásár, 9–18 óra: Tojáskereső játék a Brunszvik-kastély parkjában (Agroverzum).

Székesfehérvár, 9 órától: Húsvéthétfői torna a Túrózsáki Szabadidőparkban. Közösségépítő edzés, fitneszpark, talajtorna, sétálás–futás. (9-től 75 éves korig.)

Székesfehérvár, 10–14 óra: Húsvéthétfői tavaszváró – családi program a Fehérvári Kézművesek Egyesületének házában (Rác utca 27.).

Székesfehérvár, 14–18 óra: Maroshegyi húsvéti asztal a Rádió lakótelepi játszótér környékén. Batyus vendégszeretet – kínáljuk meg egymást! Húsvéti kézműves-foglalkozás az M-Art Egyesület közreműködésével. Tojáskeresés a játszótéren. Népi hangszerbemutató és népi játékok Varró Jánossal és Bergerné Szőnyi Annával. Népi fajátékok, kosaras körhinta a Fanyűvők Játszóházzal. (Brájer Éva Maroshegy önkormányzati képviselőjének és Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával.)

Székesfehérvár, 15 órától: „Nemcsak a 20 éveseké a világ…” Húsvéti locsolóbál. Zenés, táncos délután a Felsővárosi Közösségi Házban. Zenél: Páli István (Pusi).