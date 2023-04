A videó alatt számos kommentelő fejezte ki nemtetszését a jelenséggel kapcsolatban, sőt maga a posztoló is azzal a szöveggel tette ki a videót: "Rendszám le, bontóba be!" Volt, aki az autós védelmére kelt, hiszen ha már kikanyarodott a felvételt készítő "kollégája" elé, legalább gyorsított. Vélhetően a bontóba tart - írta valaki. Más Harry Potter utalással operált, ő azt írta, csak "halálfalók" bújtak a kipufogóba. Egy másik hozzászóló guruló olajkályhának, megint más "koszhadéknak" titulálta. Más sztoikus nyugalommal csak ledízelezte, és különben is: csak álcázta magát! - olvashatjuk a kommentek között.