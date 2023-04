Igazi vízparti témát álmodott meg a gárdonyi vasútállomás buszmegállójára a Kétfarkú Kutyapárt, amelynek látványos és színes grafikáján a Nagy Ho-ho-ho-horgász és elmaradhatatlan barátja, a Főkukac mellett a Vízipók- és csodapók párosa is helyet kapott. Fenekes Roland, a párt képviselője a feol.hu-nak elmesélte: év elején járták be a környéket, Gárdonyban és Velencén is körülnéztek, s többek közt ezt a buszmegállót találták leginkább alkalmasnak arra, hogy rendbe tegyék, felplakátolják.

Forrás: Kétfarkú Kutyapárt

- Meglehetősen rossz állapotban volt, s mivel központi helyen van, ezért döntöttünk mellette. Nem ez lesz az utolsó akció a Velencei-tó környékén – árulta el Roland, ahogy azt is: az egyik grafikusuk készítette az alkotást, aki a Velencei-tó közelsége miatt választotta a vízparti témát. Ahogy ígérték, további hasonló akciókra is készülnek a Velencei-tó térségében.