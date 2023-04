Magánemberként miként kötődik a településhez, mióta él Szabadegyházán?

1982 óta élek Szabadegyházán, ide nősültem. Három felnőtt gyermekem és három unokám van, a nagyobbik fiam itt lakik helyben. Munkámat a szeszipari vállalatnál kezdtem, majd átjöttem a helyi termelőszövetkezetbe, és ott dolgoztam ez idáig, negyven évig majdnem, és most február 19. óta vagyok a település megválasztott polgármestere.

Jelen ciklusban ez idáig önkormányzati képviselőként vett részt a település életében. Milyen ambíciók vezették ahhoz, hogy bekapcsolódjon a helyi közéletbe?

Korábban, 1994-től már voltam önkormányzati képviselő, 2011-ben mondtam le. Az előző polgármester úrnál – Schmitsek József – alpolgármesteri tisztséget is betöltöttem, majd 2019-ben elbeszélgetés alapján döntöttem úgy, hogy segítek a polgármester asszonynak. Szomorúan tapasztaltuk, hogy nem arra tart a a falu, amerre a képviselő-testület szerette volna, ezért döntöttünk úgy, hogy jobb későn, mint soha alapon feloszlatjuk magunkat, hogy ne veszítsünk el több évet.

Melyek voltak a választási programjuk főbb elemei?

Szeretnénk, hogy minél több civil kezdeményezés lehetőséget kapjon, ahogy tudunk, mindenkit segítünk. A bölcsődei férőhelyeket említve a legfontosabb, hogy minél több gyermek szülessen a faluban és itt maradjon, és tudjunk a szülőknek lehetőséget biztosítani arra, hogy a gyermeknevelés mellett el tudjanak menni dolgozni. A településközpontot szeretnénk úgy átalakítani, hogy az óvodánál az árkok lefedésével parkolókat alakítunk ki, ezt remélem, szakaszosan meg tudjuk csinálni. Szeretnénk utcákat felújítani a lakótelepen, a kertes házas övezetben. Szeretnénk megoldani a régóta fennálló problémákat, ez az a településrész, ami legrégebben kapott valami olyant, ami maradandó és szép is. Nemrég elkészült a Táncsics utca felújítása, ami még az előző polgármester és az előző testület projektje volt. Megtörtént a műszaki átadás, a végeredmény nagyon szép lett. A településről kivezető utat a vasútállomás felé szeretnénk újraaszfaltozni és közvilágítással ellátni, hogy kulturált körülmények között, biztonságosan tudjanak közlekedni a lakosok a faluból a buszmegállóba. Új telkek kialakításán is dolgozunk, hogy ha valaki építkezni szeretne a településen, annak lehetőséget tudjunk adni. A Fecskelakás programot továbbra is szeretnénk támogatni, valamint közösségi ház kialakítását tervezzük az ipartelepen, hogy az ott lakók is össze tudjanak jönni, és közösségi rendezvényeket tarthassanak.

Említette a Fecskelakás programot, melynek célja, hogy a fiatalok helyben lakhatási lehetőséghez jussanak. Mik a program eddigi tapasztalatai: van igénye a helyi fiataloknak arra, hogy itt alapítsanak családot, helyben kezdjék el felnőtt életüket?

Úgy gondolom, hogy van igény rá. Az első pályázatra hat lakásunk volt, ezek gyakorlatilag el is fogytak, mindet ki tudtuk adni.

Van még az önkormányzatnak olyan ingatlana, amelyet ilyen célra tud fordítani?

Jelen pillanatban nincs. Egy lakásunk van még, de azt meghagyjuk arra, ha valamilyen havária helyzet van valakinél – például tetőt cserél vagy komoly építkezésbe kezd –, hogy addig se kelljen elköltöznie a faluból. A jövőben a testülettel azon dolgozunk, hogy bővíteni tudjuk az önkormányzati ingatlanok számát.

A választások után többször úgy fogalmazott, hogy a helyiek a „változás mellett döntöttek”. Mit gondol, milyen változásokra van szükség a település életében?

Fontos lenne, hogy felpezsdüljön a társadalmi élet a faluban. Szeretnénk aktívan támogatni a civil szerveződéseket, hogy újra legyen sportélet és működhessenek a kézműves és közösségi foglalkozások. Már most rengeteg programunk van a művelődési házban. Ezek még nem teljesedtek ki, de úgy tűnik, a lakosság részéről megvan az igény. Mi azért vagyunk, hogy ezeket a szervezeteket segítsük, támogassuk.

Nemrég elkészült a Táncsics utca felújítása, melyek még a közeljövő legfőbb tervei?

Az orvosi rendelőnél és az óvodánál szeretnénk még parkolóhelyeket kialakítani. Utóbbinál a reggeli tumultust szeretnénk megelőzni és a közlekedést biztonságosabbá tenni, hogy a gyerekekkel ne kelljen az úttesten átmenni, hanem az óvoda kerítésénél meg tudjanak állni. A lakótelepen a parkolási igények kielégítése és az útfelújítás a legfontosabb feladat.