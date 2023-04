Köszönő telefon Párizsból Fehérvárra…

Nemzetek találkozója a Velence Szállóban, húsvéti rokonlátogatások. Ismét tavasz lett Fehérváron, írta lapunk 60 évvel ezelőtt. Az írás szerint, a szálloda portásának, a vendégkönyvi bejegyzések mutatták az évszak beköszöntét, mert neki nem a fecskék jelezték a tavaszt, hanem az idegenforgalom. De kiket is vonzott a tavaszi napfény Fejérbe? Európa csaknem valamennyi országából érkeztek turisták áprilisban, javarészt szovjet és csehszlovák turisták nyitották a sort, de 120 nyugat német vendég is érkezett három autóbusszal. Akadt vendég az afrikai és az amerikai kontinensről is, a legérdekesebb mégis az a francia házaspár volt, akiket Polgárdinál autóbaleset ért. Madame Turquin, a párizsi asszony, már gyógyultan távozott a megyei kórház sebészetéről hazájába. A beteget ambulanciás kocsi vitte Ferihegyre, ott repülőre szállt a család, délután már Párizsból jelentkeztek telefonon. „ Itt Pierre Turquin! Szerencsésen hazaérkeztünk, s még egyszer köszönjük a székesfehérváriak kedvességét, gondoskodását!”

Sorsolással döntöttek, ki ülhet a traktorra

“A nyavalya törje ki ezt a „krumplit” – kapja fel a fejét bosszankodva Soós elvtárs a Tsz. irodában felüvöltő vekker hangjára – ennek hajnalban kellett volna riasztani, de úgy látszik, eltévedt, vagy rosszul állítottam be.” Az enyingi mezőgazdasági munkákról a Fejér Megyei Hírlap számolt be 1963-ban. Ekkor már túl voltak a tavaszi munkák nehezén. “Ami azt illeti, erő is volt a munkához jócskán, hiszen 26 gép dolgozik most is a határban.”-- magyarázta az agronómus. Segítségükre volt az öt darab új traktort, amikre a brigádon belül – hogy az esetleges vitákat elkerüljék – sorsolással döntötték el, ki melyikre ülhet.