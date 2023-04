A vállalkozás, amely konkrét receptekhez állítja össze konyhakész formában az alapanyagokat, nagyban megkönnyítve és meggyorsítva a háziasszonyok dolgát, néhány éve már használja az épületet, melynek megépítéséhez mintegy 48,7 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatást kapott a tordasi önkormányzat. A projekt azonban teljesen csak most zárult le.

Az úgynevezett agrárlogisztikai központ önkormányzati ingatlanon épült fel, miután a tordasi önkormányzat támogatta az őket megkereső, akkor még csak az ötlet szintjén meglévő vállalkozást. – Azért is volt számunkra szimpatikus az üzleti kezdeményezés, mert fenntartható kisgazdaságokból származó, minőségi alapanyagokkal dolgoznak, amelyek akár a mi környékünkről is származhatnak. Ugyanakkor az agrárlogisztikai központ javítja a helyi termelők piacra jutási esélyeit, kiszámíthatóbbá, gazdaságosabbá téve a termelésüket. A gazdálkodás biztonságának növekedésével pedig nőhet a háztáji termelést folytató gazdák száma, és javul a település és környéke lakosság-megtartó ereje – mondta Juhász Csaba, Tordas polgármestere, azt is hozzátéve, aki helyi termelőtől vásárol, az lehet, hogy picit többet fizet a termékért, de egészen biztosan a helyi termelőt támogatja. Ha pedig sokan vagyunk ilyenek, akkor a helyi termelők árai is versenyképesebbek lehetnek.