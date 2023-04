Ilyen például a Seregélyesi út és a Had utca kereszteződése, ahol a benzinkút felől kikanyarodva többször is megesett, csak a szerencsén múlt az ütközés elkerülése, a főúton közlekedők ugyanis többször is „elfelejtettek” megállni a pirosnál. Milyen gyakran hajtunk át a tilos jelzésen? – tettem fel a kérdést Májer László rendőr őrnagynak, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály munkatársának.

- Kicsit távolabbról kezdem. Az utóbbi időben jelentősen megnőtt az utakon a járműforgalom. Egyre több embernek lesz jogosítványa, a gépjárművezetőképzés üteme is fokozódik. Ezzel egyidőben azonban sajnos egyre kevésbé tanítják meg a gépkocsivezető jelölteket arra, hogyan reagáljanak a váratlan helyezetekben. A másik, amit említenék, a felgyorsult élet. Amikor az ember napi rutinja felborul, képes megzavarodni. Ha pedig késésbe kerülünk, az agyunk „felpörög”, stresszesek leszünk, ezért amikor autóba ülünk, nem arra figyelünk, mi történik a forgalomban, hanem azon kattogunk, hogy érünk időbe oda, ahová mennünk kell – vezette be a témát az őrnagy, aki hozzátette, a figyelmetlenséget tovább fokozza a vezetés közbeni telefonálás – ami kézben tartott telefonnal amúgy tilos - a kapkodás, a menet közbeni „szervezkedés”. Rohanás közben pedig gyakran előfordul, a sofőr nem észleli, hogy sárgára váltott a lámpa, vagy észreveszi ugyan, de úgy véli, ő azon még „átfér”. Ám mire fizikailag a lámpához ér, az már pirosra váltott.

A másik jelenség, amire szintén figyelni kell vezetés közben, a zöldhullám és a kiegészítő jelzések. Zöldhullámnál a sorban lévő lámpákon nagyjából állandó sebességgel tudunk áthaladni, ám előfordul, hogy már nem érünk át az összesen, mert valamelyik vált és piros lesz. Ekkor a járművezetők hajlamosak a forgalom tempója miatt a tilos jelzésen is áthajtani, kockáztatva ezzel egy esetleges veszélyhelyzetet. Figyelni kell továbbá a kiegészítő lámpákra, amelyeket hajlamosak vagyunk már csak azért is figyelmen kívül hagyni, mert Májer László szerint a közlekedési lámpánál várakozva a vezetők nagy része nem a lámpára figyel, hanem vagy „bambul”, vagy a telefonját nyomkodja. Ezen a dolgon segít a nemrég bevezetett visszaszámláló óra, amely nem csak a tilos, hanem a zöld jelzésből hátralévő időt is méri. De, ahol ilyen segédeszköz nincs, ott ha a járművezető csak félszemmel. Ha viszont a sofőr csak „fél szemmel figyel”, akkor is elindulhat, ha a jelzés nem neki szól! Jó példa erre a Budai út-Fiskális út kereszteződése, ahol a kiegészítő zöld jelzés az egyenesen haladóknak, és nem a kanyarodni szándékozóknak ad szabad utat.

Székesfehérváron idén március végéig 15 esetben indított eljárást a városi rendőrkapitányság tilos jelzésen való áthaladás miatt, ám lámpás kereszteződésekben más okból kifolyólag is történtek balestek. Három anyagi káros baleset fordult elő a Seregélyesi út – Adonyi útnál a kanyarodó sáv és az egyenesen haladó sáv viszonyában kialakított „telezöldes” kereszteződésben. A Berényi út-Kadocsa út kereszteződésében, ahol jobbra kiegészítő zöldnél is rá lehet fordulni a Kadocsa útra, a kiegészítő zöld „benézése” miatt egy súlyos és egy könnyű sérüléssel járó baleset történt. De ugyanezen okból kifolyólag a Széchenyi-Horvát István utca kereszteződésében is volt súlyos baleset. A már említett Fiskális-Budai út kereszteződésében pedig két anyagi kárral végződő baleset történt. A többi esetben az érintettek megúszták kisebb koccanásokkal, ugyanis – jegyezte meg az őrnagy – a vezetők a legtöbbször észreveszik, hogy baj van, tehát megpróbálnak megállni, az ütközést elkerülni, csak már késő. – Egy 50 kilométeres sebességgel haladó jármű egy másodperc alatt 13,8 métert tesz meg. Ha tehát egy másodperc alatt méri fel a sofőr, hogy baj van, és kezdi nyomni a féket, akkor is biztosan becsúszik a kereszteződésbe – magyarázta Májer László, aki azt is elmondta, 2022-ben 53 esetben indítottak eljárást tilos jelzésen való áthaladás miatt, egy évvel korábban ez a szám 88 volt.

Összességében tehát azt mondhatjuk, nem a piros lámpa figyelmen kívül hagyása okozza a legtöbb közúti balesetet. De ettől még természetesen nagyon is oda kell rá figyelni. Ahogy Májer László fogalmazott, a közlekedés társasjáték, aminek az a lényege, hogy mindenki biztonságban érje el az úticélját, és hogy mindenki hazaérjen!