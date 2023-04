A boon.hu információi szerint a rendőrség már házkutatást is tartott a férfi ingatlanában és több természetkárosításra utaló bizonyítékot is találtak, ám a farkas tetemét még mindig keresik. A M237-es kódjelű, Svájcban jeladóval ellátott és onnan elindult farkas vándorlását rengeteg ember követte nyomon a hírportálok beszámolói által, így nem csoda, hogy hatalmas felháborodást keltett az állat lelövése a közösségi médiában, köztük helyi internetes csoportokban is. Számos hozzászólás, illetve bejegyzés született, amelyekben többen azt taglalják, hogy mennyire szégyellik és sajnálják, hogy ezt pont Magyarországon tette valaki.

– Tiltsák ki a vadásztársaságból! Ilyen csak Magyarországon történhet. Börtönt az állatkínzónak – ilyen és ehhez hasonló hozzászólások árasztották el az internetet az elmúlt napokban a kilőtt svájci farkas híre kapcsán. Sőt ennél még cifrább megfogalmazásokkal is találkozhatnak azok, akik beleolvasnak egy-egy erről szóló cikk alatt található hozzászólásokba.