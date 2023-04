Rendhagyó és újító rendezvényre készülnek a csősziek vasárnap, a focipályán. Mivel idén gazdasági okokból nem sok – szinte semmilyen – rendezvény nem lesz megtartva a településen, civil kezdeményezésre szerveződik a hétvégi családi majális.

A szervezők mindent bedobtak, ami a településen fellelhető. Már önmagában az ötletre is pozitívan reagáltak a lakosok. Az április 30-án 10:00 órai kezdettel meghirdetett összeröffenést tényleg maguknak szervezik a helyiek, ami nem azt jelenti, hogy csak helyieket várnak a családinak ígérkező, baráti összejövetelre. A piknik szervezői szeretettel várnak mindenkit, aki szeretne részt venni a vidám és kötetlen családi majálison, ahol élvezhetik a friss levegőt és a jó társaságot, szeretnének együtt lenni a közösséggel és egy kellemes napot tölteni a szabadban.

A programot is maguk állították össze azok az eszközök alapján, ami a rendelkezésükre állt. Délelőtt 10:00 órától délig a főzésé lesz a főszerep. Bográcsban, grillen, tárcsán, ez csak azon múlik, ki mit hoz magával. A nagyok csillám tetoválják a kicsiket, festik az arcokat. A pályára hoznak pingpong és csocsó asztalt, de van, aki kerti játékokat hoz magával a rendezvényre a gyerekeknek. Déltől egy óráig az elkészült finomságok elfogyasztása a rövidtávú cél, majd emésztést serkentő társasozásba csapnak a kedélyek, miközben a helyi fodrászat felajánlásából a legszebb fonatok készülhetnek a tincsekből, fürtökből. Természetesen a délelőtt megkezdett foglalkozások is folytatódnak tovább. 15:00 órától egy órán át, kondiparkos torna segít ledolgozni a hétköznapok feszültségét és kalóriákat. Délután 16:00 órától a családi vetélkedőben mérhetik össze a csapatok a tehetségüket. A program nem is zárulhat másként, mint a 2023-as májusfa díszítésével és állításával.

Az esetleges kedvezőtlen időjárás sem tántorítja el a szervező csapatot, ahogy Hujber Ferenctől, a kezdeményezők egyikétől megtudtuk: az önkormányzattól sátrat és berendezést is kapnak, így akár szakadhat is az égi áldás, fedél lesz a fejek felett. Amire még felhívják a szervezők a kilátogató vendégek figyelmét: amennyiben bográcsozást vagy sütés-főzést terveznek a pikniken, a tűzifát a helyszínen biztosítják, de ezt minden esetben előre kell jelezni.