Mi mire költenénk? (ha egyáltalán lottóznánk)

Gyors kutatást tartva a szerkesztőségben, arra kértem kollégáimat, álmodozzanak egy kicsit, ők mire költenék az álomnyereményt?

Volt, aki két álmát is tető alá hozná, de ábrándozás közben rájött, egyszerre még 4 milliárdból sem tudna két életet élni. De mivel nem lottózik, "szerencsére" nem kell választania sem. "Először is elmennék egy körútra Skóciába, Írországba és Izlandra. Ezek után vásárolnék egy hatalmas erdős területet, kis tóval, házzal és kialakítanék egy kutyanapközit. Meg egy tanyát is vennék" - mondta a nyilatkozóm.

"Vennék egy panorámás telket, ami a Velencei-tóra néz és oda építkeznék. Vásárolnék új autót magamnak és a családnak, és vállalkozásokat indítanék" - fogalmazott valaki más.

Ha már elvonulás, egy kollégám meg sem állna a jeges fjordokig: "Ha nyernék a lottón, építenék egy nagy rönkházat egy skandináv országban, filmstúdiót alapítanék és felkarolnám a tehetséges művészeket. Egy részét odaadnám a szüleimnek, testvéreimnek, én pedig egész nap zenét írnék egy szobában, melynek ablaka egy fjordra néz"

És még egy ábránd álljon itt: "Elképzelni is nehéz, mekkora pénzösszegről van szó. Ami viszont biztos: nagyon sokat utaznék a nyereményből, valamint egy házat/lakást is vásárolnék a családnak, az mindig jó befektetés. Egy részéből – bármennyire közhelyesnek is tűnik – adakoznék több szervezetnek is, illetve a spórolás sem maradna el. Nem költök sokat magamra, szóval ha szükség lenne egy nagyobb összegre, legalább biztosan lenne mihez nyúlni."