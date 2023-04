Ahogy arról Budai Dóra, PR vezető a feol.hu-t tájékoztatta, a társaság a lakossági hulladékszállítást május 1-jén, hétfőn is a megszokott ürítési rend szerint végzi. Az érintett településeken tehát aznap is reggel 6 óráig kérik kihelyezni a hulladékgyűjtő edényeket. Ugyanakkor a személyes ügyfélszolgálatok, a Székesfehérvár-Csala Pénzverővölgyi Hulladékkezelő Központ és a hulladékudvarok is zárva tartanak ezen a napon, azaz veszélyes hulladék és fémhulladék átvétel sincs. A hét további napjain a nyitvatartás változatlan.