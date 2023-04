Sokan kellettek ahhoz, hogy a baracskai síremlékavató ünnepség ily élettel teli legyen a ragyogó áprilisban. Perczelné Kozma Flóra, a neves Kozma Ferenc lótenyésztő kiválóság, s ’48-as bujdosó egyetlen leánya a községben született, s a kényelmes kisnemesi léte ellenére kicsit „női történelmet” írt. Akkor, amikor a nők nem járhattak magasabb iskolába sem, ő művelt, olvasott volt, újságot szerkesztett, cikkeket írt, jótékonykodott, s családanyaként is helyt állt. Felnőtt betérőként választotta az erdélyi gyökerű protestáns vallási irányzat, az unitárius egyház hitét, ami kicsiny létszáma ellenére máig jelentős keresztény gyülekezet. „Egy az Isten”, ez a jelszavuk, s ha úgy tetszik, az egyik legmodernebb vallási irányzatként foglalnak helyet a világ keresztényei között.

A mostani síravató előzménye, hogy Baracskán többek fontosnak tartották temetőjük kutatását, a sírok ápolását. A mostani ünnepségen elhangzottak a megható történet elemei, több láncszem kapcsolódott össze a dicső véghez, s még inkább a kezdethez. A tősgyökeres Antal Ida nyugalmazott jogásznő hadiárvaként járta gyermekkorától a temetőt, ápolta magányosan a sírokat. Ő értesítette az unitárius egyház vezetőit, akik egyébként számon tartották a Budapesten is tevékenykedő Perczelné Kozma Flórát. A másik baracskai, az ifjú Somay Nándor művészettörténész és helytörténeti kutató is szívügyének tekinti néhány éve Baracska múltját kutatni. A sírokat feltérképezte, a hantok alatt nyugvók személyét azonosítja folyamatosan, annál is inkább, mivel az alig kétezernyolcszáz lelkes község temetőjében igen jeles nevek találhatók. Hozzájuk csatlakozott az unitárius egyház, felvette a fonalat Szölősy Attila polgármester, Kolumbán Ottilia alpolgármester, több helyi személy. Megpályázták a Nemzeti Örökség Intézeténél Perczelné Kozma Flóra és férje, Perczel Ferenc impozáns, fekete gránit obeliszkjének felújítási költségét.

Fotó: NZP

A temetőben a bánat és a gyász helyett az élő emlékezet diadalmaskodott az avató ünnepség megszólalóinak beszédei nyomán. Egy nagyszerű asszony és honleány személye kelt életre a megidézésével. A helyi Mátyás Melinda óvodapedagógus elnökletével és Kolumbán Ottilia szorgalmazására megalakult a Perczelné Kozma Flóra Értékőrző Kör, az egykori célok ma is aktuális újrafogalmazásával. A Nemzeti Örökség Intézete nemzeti emlékezet osztályának vezetője, Kósa-Grimm András az országot átfogó Nemzeti Sírkertről beszélt, amelyből nyolc védett sír éppen Baracskán található! Chehadé-Boér Judit, a budapesti Bartók Béla Unitárius Egyházközség presbitere Kozma Flóra életét idézte meg, Léta Sándor lelkész e női apostolt méltatta. Egyházi énekek, s a többi keresztény felekezet papjainak áldásával zárult a fényes ünnep. Perczelné Kozma Flóra életműve vélhetően oly ismertséget kapott mára Baracskán, ami a folytatását jelenti a mai értelmezésben.