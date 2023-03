Az Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde dolgozói és szülői közössége rendezett jótékonysági rendezvényen az úrhidai óvodás gyermekek részére szerveztek jótékonysági akciót, mivel a kicsiket udvari beülős babaházzal és padokkal szeretnék meglepni.

A nemes cél érdekében az egész település megmozdult. Érkeztek a felajánlások mindenfelől. A tombola ajándékokra sem lehetett panasz. Ajándékcsomagok, torták sokasága érkezett a bálra, és a helyi vállalkozók közül is sokan ajánlottak fel ajándékutalványokat szolgáltatásaikhoz.

A felajánlásokra sem lehetett panasz, meg is hozták a várt sikert

Fotós: Úrhidai Tündérkert Óvoda és Bölcsőde

Volt köztük fotózási lehetőség, smink, kozmetikai kezelések, masszázs, fodrász, körmös, a tombola fődíja pedig egy két éjszakás páros pihenés volt Bakonybélben, amit szintén egy úrhidai család ajánlott fel. A hajnalig tartó zenét Nagy Zoltán szolgáltatta és Gráczer-Bíró Krisztina énekelt, ami az énekes részéről szintén egy felajánlás volt.

Mivel a faluban régen volt már zenés mulatság, a részvétel is szép számmal sikeredett. Nem csak a hangulat volt a vártnál is kirobbanóbb, de a rendezvény bevétele is jól alakult. Még nincs meg a pontos szám, de az már biztos: a gyerekek már tavasszal örülhetnek az új játékoknak.