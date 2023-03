- A szavalóversenyt kifejezetten a 60 év felettieknek hirdettük meg, a krémes sütő verseny egy évvel később indult. Kimondottan hagyományos, házi krémeseket vártunk. Első évben csak Tabajdról érkeztek sütemények, később már a környező településekről is jöttek – mesélte Vancsóné Dancsi Szilvia, művelődésszervező, a tabajdi Mészöly Dezső Művelődési Központ munkatársa.

A sütemény sütés népszerűsége az évek alatt lekörözte a szavalóversenyét, úgy is fogalmazhatnák, kiderült, hogy a hatvanas korosztály a konyhában szívesebben mutatja meg magát, mint a színpadon. Emiatt néhány éve már két kategóriában kellett kiírni a versenyt, mert a hagyományos házi krémes mellett az egyéb jellegű krémesek is - pl. ekler fánk – megjelentek. A süteménysütő verseny népszerűsége a jelentkezők növekvő számában is megmutatkozik, tavaly közel 15 krémes került a zsűritagok elé.

A versmondó és a krémes sütő versenyre április 15-én kerül sor. Előzetesen csak a szavalni szándékozóknak kell jelentkezniük, a süteményeket a verseny napján 13.30 és 14.30 óra között kell bevinni a művelődési házba, nevezni minimum 6 darab krémessel lehet. A zsűrizés még a szavalóverseny megkezdése előtt megtörténik, hogy aztán bárki kedvére fogyaszthasson belőlük.