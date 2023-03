A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt tájékoztatta Magyaralmás lakóit, hogy a József Attila utcában, a Fenyves közben, valamint az Iskola és a Diófa utcában március 6-án és 7-én reggel 8-tól délután 3-ig az ivóvíz rendszeren dolgoznak majd a szakemberek.

A társaság közleményében az áll, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a szolgáltatott ivóvíz megfelelő minőségére, amelynek fenntartásához elengedhetetlen a vezetékek, szerelvények karbantartása, fejlesztése, mosatása és fertőtlenítése.

A szolgáltató azt is jelezte, hogy az említett utcákban nyomáscsökkenés, vízhiány, illetve ivóvízzavarosodás fordulhat elő. Utóbbi esetében a szolgáltató megnyugtatja a lakosokat. Közli, hogy az ivóvíz átmenetileg a opálossá válhat, de egyéb paramétereiben semminemű változás nem következik be, továbbra is a szabványoknak megfelelő a víz minősége.

Ugyanezen feladatok várnak a DRV munkatársaira Sárkeresztesen is, ahol az Orgona, a Rákóczi, a Géza, az Ady és a Bem utcában végeznek hasonló feltételek mellett, hasonló munkálatokat március 7-én.