A kisgyermekes családok számára sokszor nehéz és minden esetben megfontolandó kérdést jelent az óvoda kiválasztása. Annak érdekében, hogy a dunaújvárosi szülők döntését megkönnyítsék, március 30-án és 31-én még nyitott napokat tartanak a Dunaújvárosi Óvodában. Az óvodai napirend miatt 30-án, csütörtökön 9:00-11:00 és 15:00-16:30 óra között, míg 31-én, pénteken 9:00 és 11:00 óra között várják az érdeklődő szülőket és gyermekeket a tagóvodákban. Ez idő alatt a látogatók bepillantást nyerhetnek az óvodai nevelésbe, a tagóvodák életébe és megismerkedhetnek a dolgozókkal is. A fenntartó arra kéri a szülőket, hogy a megadott idő alatt minél több tagintézményt látogassanak meg, és egy tagóvodába csak egyszer menjenek el. Kéréseik közé tartozik továbbá, hogy egy gyermeket csak egy szülő kísérjen, valamint, hogy váltócipőt is vigyenek magukkal a felnőttek és a gyerekek számára is.

Ezek a nyílt napok az utolsó lehetőségek között szerepelnek a végleges döntés előtt, hiszen április 3-án, hétfőn és 4-én, kedden már az óvodai felvételi jelentkezési időpontja esedékes. A beiratkozásra a megjelölt napokon 8:00 és 12:00 óra, valamint 14:00 és 17:00 óra között lesz lehetőség a Dunaújvárosi Óvoda épületében, a Lilla köz 1. szám alatt.

A felvételi jelentkezéshez a szülőknek az alábbi dokumentumokat kell magukkal vinniük:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcím igazoló hatósági igazolvány

- orvosi igazolás a gyermek óvodaérettségéről

- bölcsődéből óvodába jelentkező gyermekek esetében bölcsődei igazolás

A 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó óvodai előjegyzésről és a kötelező felvételt biztosító óvoda működési/felvételi körzetének meghatározásáról című dokumentumot megtalálják a dunaújvárosi önkormányzat weboldalán. Az óvodai felvételről, átvételről május 4-ig értesíti a szülőket az óvoda vezetője.