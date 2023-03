A legutóbbi közutas napon is szóba került az M7-es autópálya bővítésének témája. Amint ugyanis Molnár István, a Magyar Közút Zrt. Fejér vármegyei területi igazgatója, egyben a Közlekedéstudományi Egyesület megyei elnöke kiemelte, 2022 őszén több mint 1200 kilométernyi gyorsforgalmi út üzemeltetését és fejlesztését vette át a Magyar Közúttól az MKIF (Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.) Ennek a szervezetnek lesz a feladata a már említett bővítés. Molnár István előadásából az is kiderült, hogy már elkészültek a kiviteli tervek az M1-es autópálya M0-s és Bicske közötti szakaszának 2x3 sávosra bővítése kapcsán. Az autópálya Bicske és az országhatár közötti szakaszának bővítését pedig ezt követően, további ütemekben végzi majd el az MKIF Zrt. A Bicske és Tatabánya közötti szakasz építési engedéllyel is rendelkezik és a közeljövőben meg is kezdődik a bővítés.

Ami pedig az M7-es autópályát illeti, annak jobb oldali (tehát a Balaton felé vezető) oldala az M0-ás és a Balatonvilágosi csomópont között teljes hosszban három sávosra bővül, a bal pályán pedig Balatonvilágos és Székesfehérvár között építik három sávosra az autópályát. (Innen Budapest felé pedig gyakorlatilag már kész a három sáv.)

Írásban megkerestük az MKIF Zrt-t, arról érdeklődve, van- már konkrét dátuma az építkezésnek, bővítésnek. Ha a választ megkapjuk, természetesen a részleteket is megírjuk!