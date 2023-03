Az első alkalommal 2012-ben megrendezett Meseidőt – amely csak a covid idején maradt el - az induláskor kifejezetten gyerekeknek szánták, de az évek folyamán a falu közösségeinek közös programjává nőtte ki magát. Ma már jelen vannak Zámoly intézményei, civil szervezetei - gyerekek és felnőttek egyaránt -, akik nem csak mesékkel töltik ki a szombat délelőtt kezdődő és vasárnap délelőttig tartó időszakot, de számos egyéb programra is sort kerítenek. A középpontban persze továbbra is a mese, a meseolvasás áll, így idén is várják azokat a vállalkozó kedvű felnőtteket és gyerekeket, akik a Csoóri Sándor Művelődési Ház színpadán felállított fotelbe ülve szívesen mesélnek az egybegyűlteknek.

A 24 órás program részletei még alakulóban vannak, de a tervek szerint szombat délután két, vendégként érkező bábaszínház előadására is sor kerül, lesz csillámtetkó és persze a várcsata sem marad el! Az ingyenes eseményre nem csak zámolyiakat várnak.