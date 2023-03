Kérdéseinket még korábban elküldtük a legtöbb vármegyénkben elérhető nagyáruháznak, kisebb boltláncnak is, két helyről reagáltak is a felvetésekre. Mindkét bolt esetében elmondható, nem jellemző, de ha mégis káreset történik emiatt, azonnal jelezni kell a helyszínen, így rögtön felveszik a jegyzőkönyvet is.

-A Lidl Magyarország áruházainál ritkán fordul elő olyan eset, amikor bevásárlókocsi okoz vásárlói kárt. Az ilyen káresemények oka jellemzően az, hogy a vásárlást követően például a parkolóban hagyja a vásárló a kocsit. Minden olyan esetben, amikor vásárlóinkat üzleteinkben személyi vagy dologi kár éri alaposan kivizsgáljuk a káresemény bekövetkezésének körülményeit - írta válaszában a Lidl Magyarország sajtóreferense.

- Nem jellemző, hogy a gondatlanul széthagyott bevásárlókocsik anyagi kárt okozzanak a vásárlók gépjárművében, amennyiben a vásárlót önhibáján kívül mégis kár esik a gépjárműben, arra bíztatjuk vásárlóinkat, forduljanak a Penny munkatársaihoz, akik a vásárlót ért káreseményről felveszik a jegyzőkönyvet és elindítják a kártérítési folyamatot - fogalmazott a Penny sajtósa. - A Fejér vármegyei vásárlóinkra egyébként nem jellemző, hogy a bevásárlókocsikat vagy a kosarakat ne megfelelően használják. A fővárosi átlaghoz képest például sokkal ritkábban kell pótolni azokat rongálás vagy lopás miatt - jelezte válaszában.

A legutóbbi nagy szélvihart követően, március 13-án elküldtük kérdéseinket (hogy gyakorlati tanácsokkal tudjuk segíteni olvasóinkat a témában) a Magyar Biztosítók Szövetségének, és az Allianz Hungária Biztosítónak. Arra lettünk volna kíváncsiak, mi a tapasztalatuk, mekkora mértékben jelentenek gondot a vissza nem tolt bevásárlókocsik: mit tehetünk, ha ezek sodródnak neki a parkoló autóknak? Fizet ilyenkor a biztosító? Milyen feltételek mellett? Ugyanezt kérdeztük a már említett "röpülő" szelektív kukák esetében is. Cikkünk megjelenéséig sajnos egyik helyről sem kaptunk választ.