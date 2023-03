Az aláírás előtt a Polgármesteri Hivatal első emeleti tanácstermében Bechtold Tamás polgármester elmondta, mint köztudott, a beruházás a Vidékfejlesztési programban nyert forrásból valósulhat meg. Hangsúlyozta azt is, hogy egy hosszú előkészítés eredménye az, hogy ez a szerződés megköttethet és örömmel kezet szoríthat a megrendelő és a vállalkozó. A faluvezető egyebek mellett hozzátette, hogy kiemelten fontos a település számára ez a kivitelezés, ugyanis a hétfőn kezdődő útépítéssel egy olyan jövőt előlegeznek meg magunknak, ahol ezek az utak találkozni fognak a Vereb–Gyúró–Etyek összekötővel, mely által egy olyan átmenő forgalmat vesznek le a faluról, ami az egyébként elég keskeny belterületi utakon zajlik jelenleg.

Jelen volt a térség országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán is, aki amellett, hogy gratulált a szerződés aláírásához néhány fontos kiegészítést is tett. Mint mondta, ennek az útfejlesztésnek két ága van: az egyik a Vajda János Emlékháztól a régi tsz-udvarig tart és mintegy három méter szélességben fog ez a szakasz teljesen átépülni, amely ahogy a polgármester is említette, egy csatlakozási pontja lehet majd a Vereb–Vál–Gyúró–Tordas településeket összekötő útnak. Kiemelte azt is, hogy ennek a fejlesztés az előnyeit a VADEX is élvezni fogja, hiszen jobb utakon tudja majd megközelíteni a vadaskertet és az általa kezelt erdőket. A másik ága a fejlesztésnek a Petőfi utca folytatásában fog megvalósulni, amely szintén megközelíti a majdan Vereb–Vál–Gyúró–Etyek településeket összekötő utat. Az utóbbi hiánypótló útvonallal kapcsolatban az országgyűlési képviselő megjegyezte, hogy reményeik szerint a mai országgyűlési határozatban megfogalmazottak értelmében (békepárti nyilatkozat), mielőbb beköszönthet a béke és ezzel együtt megszűnhet az a gazdasági presszió, amely miatt a kormányzat minden szabad forrást a háború okozta károk kiegyenlítésére fordít és akkor – reményei szerint 2025-ben – a Vereb–Vál–Gyúró–Etyek összekötő út megépítése is elkezdődhet. A hiánypótló útvonal tervei mindenesetre már elkészültek.