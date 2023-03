Manapság egyre kevesebben mosolyognak, egyre kevesebb ok van rá, a háború, a megemelkedett energiaárak, vagy épp élemiszerárak, a kilátastalanság mellett. És mégis minden nap találkozom valakivel, aki még tud mosolyogni. Hol egy a nap végére teljesen lefáradt pénztáros néni, hol egy szemöldökét összehúzva közlekedő vadidegen ember az utcán, hol egy eladó a könyvesboltban, aki már századszor teszi fel a kérdést aznap, hogy segíthet-e? Apukám már egészen piciként arra tanított, hogy mindig mosolyogjak mindenkire (és ő maga is mind a mai napig így is tesz). A mosoly nem kerül semmibe, viszont összehozza az embereket. És ezt már kedvenc írónőmtől tudom, hogy "Két ember közt a legrövidebb út egy mosoly". Igazuk van. Tényleg "világokat" változtathat meg csupán egyetlen mosoly!