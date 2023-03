Ilyenkor többnyire virággal, édességgel és kisebb meglepetésekkel szoktak kedveskedni a férfiak, nemcsak párjaiknak, hanem lányaiknak és unokáiknak is. Éppen ezért utána jártunk, hogy még ma is akkora divatja van-e egy nőnapi csokor rózsának vagy egy cserepes virágnak, mint régen?

Ellátogattunk néhány helyi virágboltba, hogy érdeklődjünk mekkora forgalmuk volt ma, illetve mit vesznek a leginkább.

Először arra voltunk kíváncsiak, hogy a város külsőbb részeiben mekkora a forgalom, így egy ilyen virágboltba vettük az irányt. Betérve oda, éppen szolgáltak ki valakit, azonban annyi ideje volt az üzletvezetőnek, hogy néhány mondatban meséljen arról, hogyan telik náluk a nőnap, mennyire vannak leterhelve.

– Érezhetően több vásárlónk van a mai napon, illetve már március 8-a előtt is, hiszen veszünk fel előrendelést. Ami a virágokat illeti a vágottakat ilyenkor jobban keresik, a rózsa és a tulipán nagyon népszerű, de ugyanekkor csokrokat is kérnek, illetve cserepes virágokat is visznek – árulta el a boltvezető.

Majd innen egyenesen a belvárosba vettük az irányt, ahol nem túlzás azt állítani, hogy egy tömeg várakozott. Ahogy láttuk, itt is igen vegyes igényeik voltak a vevőknek, valaki vágott virágot vitt, míg más inkább kész csokrot. Később ismét visszamentünk, akkor szinte alig volt valaki az üzletben. Egy ott dolgozó hölgy szerint az egész napra jellemző, hogy hullámzó a forgalom. Az egyik pillanatban alig tér be egy-két vevő, míg pár perccel később már a járdáig kígyózik a sor. Ugyanekkor az eladó azt mondta nincs oka a panaszra, így is voltak náluk bőven.