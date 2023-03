A helyszín jelenleg le van zárva, az építési munkálatok miatt ugyanis balesetveszélyes. A feljáró nagy része már megépült, napelem is kiépítésre került, s a tervek szerint a kápolna fedőszerkezetét is lebontják. A betonmag a közeljövőben – a tervek szerint húsvét tájékán már - ismét látogatható lesz. A Honvédelmi Minisztérium és a Székesfehérvári Egyházmegye közös projektje nyáron folytatódik tovább. Addig is hamarosan adománygyűjtést szerveznek a kegyeleti hely további felújítása érdekében, hogy az elődökért, áldozatokért méltó kegyeleti helyszínen imádkozhassanak a látogatók.

Fotós: S. Töttő Rita / FMH