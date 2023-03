Utánajárva mi magunk is megdöbbenten tapasztaltunk, hogy közel félmillió forintba is kerülhet egy teljes gumicsere. Noha azért voltak barátibb árak, de az is meghaladta a 200 ezer forintos összeget. De kezdjük az elejéről, mennyibe kerül, ha beérjük egy új, ám olcsóbb kategóriájú nyári gumival?

A különböző online webáruházakat böngészve szinte mindenhol egységesen 15 ezer forint körül kezdődött egy darab gumiabroncs ára, míg használtan ez az összeg 7 és 12 ezer forint között mozog. Majd itt következik egy nagy ugrás, ugyanis a felső kategóriásak darabára már 100 ezer forinttól akár 160 ezer forintig is terjedhet. A különböző internetes csoportokban az is látszik, hogy bizony ilyen árak mellett az emberek sok esetben a közösségi médiát böngészik annak reményében, hátha le tudnak csapni egy-egy jó fogásra. Számos különböző néven futó csoport van, ahova naponta töltik fel az eladásra kínált gumiabroncsokat.

Most, hogy tisztáztuk, mekkora összeggel számolhatnak a gépjármű-tulajdonosok, annak is utánanéztünk, jobban járnának-e, ha egy négyévszakos szettbe invesztálnak. Nos, meglehet, hogy igen. A kedvezőbb árúak 17 ezer forinttól indulnak, míg a legdrágábbak 100 ezer forint körüli összegbe kerülnek a legtöbb online értékesítési felületen. Ugyanakkor azt is jó figyelembe venni, hogy ezek talán kevéssé időtállók és ezáltal korábban szorulnak cserére, mint azok a szettek, amelyeket évszaktól függően váltogatunk.