Ahogyan szerte a Kárpát-medencében, így Fejér vármegyében is sok évtizede lelkes ásványgyűjtők kutatják a működő, vagy már bezárt bányákat és ezek meddőhányóit, hogy gyűjtemény formájában őrizzék meg az utókor számára az ásványokat, kristályokat.

Az év ásványa az antimonit, a belőlük összeállított kiállítást a Székesfehérvári Ásványgyűjtők Baráti Köre rendezte be szerda délelőtt a Tolnai utcában. A munkát elvégezték: a több száz nemes kő precízen ásványcsoportokként külön gyűjtve, mindegyik kő azonosítva, felcímkézve várják az érdeklődőket, akiknek a megszokott könyvtári élmények mellett újabb impulzusokban lehet részük. Mint megtudtuk, a különleges kiállításra nagyon sokat készültek a szervezők, köztük az egyesület vezetője, Kovács Pál is, akinek a neve az elmúlt évtizedekben összeforrt a fehérvári ásványbörzék rendezvényéivel. A kutatók igazi kuriózumokkal is szolgálnak: az ideérkezők megcsodálhatják a barit, antimonit, kalcit köveket. Van például olyan borsárga kalcit, amely Kőszárhegyről való. A tárlat március 1- 31-ig látható a könyvtár nyitvatartási idejében. Mindenkit szeretettel várnak!