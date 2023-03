„Különleges tanár vagy te köztünk, egyedüliként mondhatod el magadról, hogy te itt kezdtél, és innen is mentél el nyugdíjba”, köszöntötte Keindl Zoltánné Mariann igazgatónő Béndek Lászlót. A mindig nyugodt és derűs tanár férfiként is oszlopos tagja a József Nádor Általános Iskolának, ahol mint másutt, a tanító és tanár nénik vannak többségen. Családias iskolai közösséget alkot az intézmény a patinás, egykori gazdatiszttartó lakban a falu központjában. Béndek tanár bácsi már akkor ide szegődött a nemzet lámpásaként, amikor még az öreg falak álltak csak, azóta új szárnnyal és sok újítással gazdagodott az iskola.

Fotós: Iskola

Több gyermek született akkoriban, amikor a képesítés nélküli fiatal tanár belépett az alcsútdobozi tantestületbe. 1979. szeptember 1-jén szólalt meg számára először a becsengetés, majd biológia-földrajz szakon diplomázott, de mindig alázattal állt a feladatok elé, és ahogyan a kisebb iskolákban szokták, mást is tanított, rajzot,

környezetismeretet, etikát, fizikát. Negyvenkét éven át osztályfőnökként is nevelt a tanítás mellett, ezt mindig kihívásként élte meg. Vérbeli pedagógusként egyedi képességgel rendelkezett, a keze alatt megszelídültek azok a gyerekek is, akik másoknak gondot okoztak. Béndek tanár bácsinak könnyedén ment a közösségformálás, toleráns, elfogadó természete révén képes volt elnyerni a feltétel nélküli bizalmukat - jellemezte Mariann igazgatónő kedves tanártársát. Kolléga, szülő, vagy gyermek bármikor fordulhatott hozzá tanácsért, s mindig bölcs gondolatokkal távoztak, mondta. Szerelemre is itt talált, a helybéli Farkas Marika tanítónőt vette feleségül, három gyermeket neveltek fel.

Fotós: Iskola

Negyvennégy év, még kimondani is sok! A gyerekek kiszámolták, mennyi idő is ez! „Ha minden évet beszorzunk száznyolcvanöt tanítási nappal, akkor 8140 alkalommal öltöztél fel reggel és jöttél el az iskolába, hogy átadhasd ismereteidet tanítványaidnak. Ha ezt beszorozzuk a napi 8 órával, akkor 65120 órát dolgoztál az alcsútdobozi gyerekekért”, sorolta el köszöntőjében az igazgatónő a „ búcsúztató tanórán”. Nevezetesek a humoros Béndek Laci bácsi „fellépései” a farsangon, a népmese napján, gyermeknapokon. A jelmezbálon „vörös hajú, szemüveges, kissé szégyenlős kisfiúnak” öltözött, máskor bevállalta Ken szerepét a Barbie babák között. Előadta a Beatrice Nyolc óra munka, nyolc óra pihenés számát a pedagógusok együttesében, szóló éneket énekelt a country zenekarban, a Reptérben ő volt a kapitány. Több igazgatót segített pontos, megbízható munkájával igazgatóhelyettesként 1997 óta egyfolytában!

Forrás: Iskola

A búcsúnapon az Abigél musicalből énekelték el a gyerekek Tiszta jellem betétdalt, s óriás szívet rajzoltak ki saját magukból az udvaron. Délután az iskola dolgozói és Tóth Erika polgármester köszöntötte Béndek Lászlót, elismerő oklevéllel köszönték meg szolgálatát. A régi diákok, kollégák, ismerősök, barátok is titokban szervezték meg a maguk köszöntőjét, a Ballag már a vén diák című dallal adtak neki szerenádot, mint annyiszor a hosszú évtizedek alatt. Sok kedves ajándékot kapott. A nevelőtestület egy fajtatiszta foxi kiskutyával lepte meg „Lacit”.