Rövid köszöntővel és a bölcsődéhez már nagynak számító kicsik műsorával kezdődött a minibölcsőde átadási ceremóniája. Krächling János ünnepi köszöntőjében kitért arra, hogy számára mit jelent egy ilyen intézmény és annak átadása. A polgármester úgy fogalmazott: – A legszebb hivatás az édesanyáké. Az eleink a többgenerációs családokban megoldották a kicsik nevelését, de most máshogyan működik az élet. Édesapaként úgy állok itt, hogy vallom, a gyermek öröme a legfőbb forrása a boldogságnak. Polgármesterként azért jó itt lenni, mert látható, milyen sokra viheti egy település. És azért is jó, mert látni engedi, milyen példamutató az együttműködés az önkormányzat és a kormány között. Számomra azért is különleges ez a pillanat, mert a ma gyermeket vállaló családok biztosítják számunkra a jövőt, azok jövőjét is, akik nem vállalnak gyereket. Ez az épület nem azért közintézmény, mert a köz pénzéből épült, hanem mert a közös jövőnk bölcsői ringnak benne.

Az átadóünnepség egyik vendége Törő Gábor országgyűlési képviselő volt, aki arról beszélt, hogy bár növekedtek az energiaárak és egyre nehezebb volt megoldani a fejlesztéseket, a forrás előteremtését, mégis megvalósult a beruházás, és ünnepelünk, hiszen egy oktatási intézmény átadása mindig ünnep.

Újvári református lelkész és Szendrei katolikus diakónus is az Úr támogatását és szeretetét kérte a gyerekekre, családjaikra és az intézményre

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A pályázat részleteivel kapcsolatos kérdésünkre a polgármester így felelt: – A beruházás alapja egy 124 millió forintos vissza nem térítendő támogatás. Időközben kicsit emelkedtek az árak, ami a kivitelezőnek nem volt túlságosan jó, de ettől függetlenül korrekt módon elkészített mindent. A projekt egy több mint hétmillió forint értékű eszközbeszerzést is tartalmaz, a legkisebb tűzoltóautótól kezdve a mosogatógépig, vagy éppen a fűnyírótól az udvari játékokig. Az óvodához hozzáépített épületben helyet kapott a csoportszoba, a kis gyermekmosdó, a babakocsi-tároló, az akadálymentes mosdó, egy kis előtér és egy apró teakonyha, valamint egy gyerekek fogadására alkalmas öltöző.

Mint megtudtuk, a minibölcsihez egy 100 négyzetméteres önálló, vagyis az óvodától független udvarrész is tartozik. Az intézmény nyolc férőhelyes – ha és amennyiben nincsen két év alatti gyermek. Ha van, akkor már csak hétfős lehet a létszám. Az már most biztos, hogy egy ideig kihasználatlan nem lesz, mert a szülők már nagyon várták, hogy megnyissa kapuit a bölcsi és már most teljes a csoport.

A gyerekeket két, nyáron felvett szakemberre bízzák majd itt a munkába siető szülők, és ha váratlanul vagy éppen tervezetten szabadságra megy az egyik vagy a másik, akkor az óvónők közül meg tudják oldani a helyettesítést, ugyanis többen is elvégezték az ehhez tartozó továbbképzéseket.

Az avatás elengedhetetlen kellékét, a magyar színektől kedves szalagot Krächling János polgármester, Wilmek Tibor megyei alelnök és Törő Gábor országgyűlési képviselő vágta át. Utóbbi adott egy-egy csíkot az átadón megjelent kisgyermekeknek is.

Az avatás után áldás, majd szentelés következett. Ujvári Sándor Csaba, a helyi református közösség lelkésze az Úr áldását kérte az új intézményben dolgozókra, a gyerekekre és a szüleikre. Szendrei Mihály beszédében a Jóistenhez imádkozott, Pál apostoltól idézett, majd szenteltvízzel hintette be a vadonatúj épületet.