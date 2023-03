A két telephellyel rendelkező Csákvári Mese-Vár Óvoda felvételi körzete a kisváros teljes közigazgatási területe. Azt a gyermeket köteles a szülő óvodába íratni, aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, ezen felül azokat a gyermekeket is be lehet íratni, akik a felvételtől számítva fél évben belül töltik be a 3. életévüket. A beíratási kötelezettség alóli felmentési kérelmet a szülő április 15-ig adhatja be, haladékot kapni legfeljebb egy évre lehet.

Csákváron az Ady Endre u. 2. szám alatti székhelyóvodában az alábbi időpontokban lehet az óvodába beiratkozni:

április 24. hétfő 8.00-17.00

április 25. kedd 8.00-16.00

április 26. szerda 8.00-16.00

április 27. csütörtök 8.00-15.00

április 28. péntek 8.00-13.00

A beiratkozáshoz szükséges a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímkártya, illetve a szülő személyi igazolványa és lakcímkártyája. A felvételről szóló döntést az óvoda május 26-ig írásban közli a szülőkkel.