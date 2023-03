A sok külső bizonytalanság után a nagyközség költségvetésének elkészítésekor különösen figyeltek a stabilitásra, és mindezt úgy, hogy számoltak azokkal a tényezőkkel, melyek év közben is változhatnak, illetve amikre egy önkormányzatnak nincs ráhatása.

Turi Balázs a képviselőtestületi ülést követően úgy fogalmazott: - A legfontosabb a közszolgáltatásaink biztosítása, az orvosi rendelők, a közvilágítás, a bölcsőde, az óvoda, a művelődési ház és könyvtár, a Béke telepi klub működtetése, de nem engedjük el a kezüket a civil egyesületeknek sem. A fejlesztési forrásoknak köszönhetően soha nem látott nagyságrendű költségvetésről döntött a testület, főösszegünk meghaladja az 1,6 millió forintot, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy megháromszoroztuk az alapköltségvetésünket. Minden egyes pályázathoz önerővel számoltunk, hogy biztosan meg tudjuk őket valósítani. Idén fókuszban az útfelújítások állnak, de jut pénz csapadékvíz-elvezetés rekonstrukciójára, főtér megépítésére és megkezdjük az új egészségháza megépítésének előkészítését is. -

Arra a kérdésre, hogy miből tudják finanszírozni a fontosabb feladatokat, így válaszolt a település vezetője: - Tavalyi év végén meghoztuk azokat a döntéseket, amelyekkel bevételeinket igyekeztük növelni. Hitelt hosszú évek óta nem kellett felvennünk, nincs adóssága a településnek, és idén sem tervezünk ilyet. Minden nehézség ellenére továbbra is támogatjuk a gyermeket vállaló szülőket, az általános és középiskolásoknak lesz beiskoláztatási támogatás, a kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő középiskolások is számíthatnak elismerésre, valamint nem feledkezünk meg szépkorú polgáraink karácsonyi köszöntéséről sem. -

Az energiaárak változásával kapcsolatban Turi Balázs azt mondta: - Önkormányzatunk költségvetését rendkívüli módon megterhelik a rezsiemelkedéssel járó kiadások. A már tavalyi évben megtett intézkedéseknek köszönhetően egy kicsit talán jobb a helyzet annál, mint amit a nyáron vizionáltunk. Azonban így is közel 20 millió forinttal többet kell a rezsire fizetnünk, mint az ezt megelőző évben. A nyitvatartási időket is átszerveztük, ezzel is gazdaságosabbá téve a működést. Közösségi rendezvényeinket nem tudjuk olyan nagyságrendben megszervezni, mint az évek óta megszokhatták a csernyeiek, de a megvalósuló programokat igyekszünk a korábbi színvonalon megtartani.

Összefoglalva, az idei éveben minden idők legnagyobb beruházásait végrehajtva, biztonságosan tudjuk működtetni településünket, ami ebben a rendkívüli körülmények között igencsak nagy dolognak számít.