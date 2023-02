Nos azóta jó néhány év eltelt és úgy gondoltunk utána járunk, hogy azóta történtek-e fejlemények vagy teljesen el lett felejtve a kalandpark ötlete.

Első körben az önkormányzatnál érdeklődtünk, akik rövid válaszban elmondták, hogy nem önkormányzati területen, és magánberuházásként valósulna meg a kalandpark. Válaszuk tisztázta annak tényét is, hogy nem rajtuk múlik, hogy lesz-e kalandpark, avagy sem. Azonban Szigli István, önkormányzati képviselő, aki Feketehegy-Szárazrét környékéért is felel nagyon szorgalmazza, hogy elkészüljön. Néhány nappal ezelőtt közösségi oldalán is felidézte a kalandparkot, annak látványtervének megosztásával, hozzátéve: a gyerekek nagyon örülnének, ha megvalósulna.

Forrás: Szigli István közösségi oldala

Így őt is megkerestük és megtudtuk tőle, hogy minden engedély megvan, így nem ez az oka, hogy nem kezdődött még meg a kivitelezés.

– Az első ütem nagyjából 500-600 millióba kerülne és először a mászótornyot csináltatnák meg. De rengeteg egyéb lehetőséget is tartogatna még a kalandpark, például a falusi udvart. Remek alternatíva lehetne hétvégi kikapcsolódás gyanánt a családoknak – árulta el a feolnak. Hangsúlyozta továbbá, hogy amennyiben megérkeznek az uniós támogatások, annak turisztikai célú forrásai segíthetnének a megépülésben.

A fentiek fényében nagyon úgy tűnik, hogy bizony még jócskán várat magára a kalandpark.