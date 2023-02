Mondhatjuk, hogy a magyar emberek jó része „belejött” a segítségnyújtásba az elmúlt időszakban. Míg tavaly ukrán menekülteket fogadtak és támogattak számos hazai településen, így Tordason is, most a törökországi földrengés károsultjainak próbálnak segíteni. A községben vasárnap került ki Gál Ildikó felhívása egy, a helyieknek szóló csoportban a közösségi oldalon, aki egy ismerősével összefogva szervezett gyűjtést és saját házában fogadta a felajánlott tárgyi adományokat. Azt, hogy a tordasiak mennyire segítőkészek, jól mutatja, hogy tegnapra meg is telt a ház.

– A ruhaneműk mellett főként tartós élelmiszer, bébiétel és higiéniai termékek érkeztek. Nyilván, mivel magánemberek adományairól van szó, a speciálisnak számító orvosi eszközöket, vagy pl. mobil toalettet nem tudunk küldeni és pénzadományokat sem fogadtunk – mondta el a feol.hu kérdésére Gál Ildikó, aki hozzátette, az összegyűlt adományokat a tervek szerint csütörtökön szállítják fel Budapestre ahhoz a telekommunikációs céghez, amelyik a török nagykövetséggel áll kapcsolatban a gyűjtést illetően.