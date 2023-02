Rendszeresen, leginkább kéthetente találkoznak egymással a Zámolyi Baráti Társaság tagjai, hogy megbeszéljék a világ és szűkebb hazájuk ügyes-bajos dolgait, hogy köszöntsék egymást születésnap, névnap alkalmából, hogy egyenek pár falatot, és végül, de nem utolsó sorban, hogy megkóstolják egymás borait. Utóbbi különösen fontos, hiszen Zámoly kissé távolabb esik a Móri ároktól, ám ennek ellenére ez a település is szerves és aktív része a Móri borvidéknek.

Nem mindenki számára volt örömteli az ünnep, viszont több lakoma is fejedelmi lesz idén

Ezen a hétvégén, ahogy minden év hasonló időszakában közös disznóvágást tartottak a faluházban. A Szép Ilonka névre keresztelt intézménynek nem csak a termei, de az udvara is megtelik ilyenkor élettel. Az asztalokon hűl a már szétbontott hús, az üstházak mélyén a tűz, az üstökben pedig víz lobog.

A baráti kör tagjai leginkább a volt Zámolyi Mezőgazdasági Termelő Szövetkezet nyugdíjasaiból áll, nem ritka közöttük a nyolcvan év feletti, de kortól függetlenül mind a kéttucatnyi ember aktívan kiveszi a részét a munkából. A TSZ felbomlása után új idők jöttek, de a jó viszony egy pillanatra sem szakadt meg. A Zámolyi Mezőgazdasági Rt vezetése továbbra is hűen támogatja a nyugdíjasokat, akikre valaha a cég is támaszkodhatott. Ahogy az elmúlt öt évben, most is innen kapta a civil szervezet a hízót ajándékba, sőt, Pintér Attila a cég egyik elnökségi tagja még külön felajánlott 20 ezer forintot, hogy garantált legyen a nap, így az egész év sikere. Ezeket már a barátok vezetőjétől, Takács Józseftől tudjuk. Az elnök azt mondta: -Ötödik alkalommal rendezzük meg ezt a böllérkedést és összesen 50 ezer forint támogatást kaptunk. Az alapgondolat onnan jött, hogy egyénileg már szinte senki sem vág disznót, viszont így közösen meg tudjuk élni ezeket a pillanatokat, a hagyományok sem vesznek el, és nem utolsó sorban rengeteg lehetőséget ad a nosztalgiázásra.

Lángi László nem hazudtolta meg nevét, még 80 felett is lángra lobbant bármit

Egy tagtárs felajánlotta, hogy az udvarában megtörténhet a disznópörzsölés és a darabokra bontás, így már félkész tőkehúsként került Szép Ilonka udvarára az alapanyag. A disznóvágás mindenkinek ad feladatok, hiszen pucolni kell a zöldségeket, kezelni kell az üstöket, melyek egyikében, a kövesztőben, a hurka és a disznósajt alapanyagai főnek, a másikban pedig az elmaradhatatlan húsleves, melyből valódi, reszelt torma alá való főtt húsok kerülnek majd ki. Aztán, amikor elkészült és a helyére, vagyis vékonybélbe került az összes töltelék, vagyis a kolbász és a hurka, akkor az önkéntes fűtő, Lángi László által már üzemi hőfokra hevített kemence mélyén előbb a pecsenye, majd a disznótoros sült meg. Közben a faluház konyhájában elkészül az asszonyok által összeállított töltött káposzta is. A maradékot pedig elteszik a fagyasztóba, készülve az év többi rendezvényére.

A kolbásztöltést megelőző veszélyes üzem, a darálás feladatát Takács József (j1) elnök felügyelte

A kemencét is ők maguk építették, sőt, tavaly a Zámoly Hírei újságot is ők adták ki, szóval a baráti társaság aktív, és nem magányosan ül otthon egy-egy telefont vagy a postást várva. Kéthetente találkoznak, sütemény, bor és pálinka mellett és így tervezik meg az egész évet. A programok sorában olyan események is vannak, mint a termálfürdő látogatás, túra a Vértesben vagy buszos kirándulás.

Mikor minden elkészült, megülték a tort, de akkor már nem volt munka, csak fehér abrosz. Ide már a támogatók is hivatalosak voltak, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy milyen aktív baráti társaságot támogattak ebben az évben is.

A kövesztő, vagy abalé, vagy nevezzük bárminek, nem éghet le. az a hurka előszobája

Mint azt Takács Józseftől megtudtuk, nem sokat pihennek a csapat tagjai, ugyanis szerdán jön a hölgyek visszavágója. A sok zsíros és húsos étel után elérkezik az édesség ideje. A tervek szerint farsangi fánkok seregszemléje lesz a Szép Ilonkában és természetesen szalagjaikon a legkülönbözőbb színű és ízű házi lekvárok csorognak majd a fehér tányérokra.