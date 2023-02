A felhívás szerint az elmúlt napokban több kamasz lányt is leszólított az utcán egy fiatal nő azzal, hogy az egyik legnagyobb és legismertebb nemzetközi streaming szolgáltató új produkciójához keres szereplőket. A leírás alapján a nő kinézete is gyanús volt, és valljuk be, története sem túl életszerű. Bár sok fiatal tisztában van az ilyen helyzetek veszélyeivel és valótlanságával, bőven akadnak olyanok is, akik reménykedve a nem mindennapi lehetőség megvalósulásában nem tudják felmérni a történtek súlyát.

A történtekkel kapcsolatban megkerestük a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, akiktől arról érdeklődtünk, érkezett-e bejelentés hasonló esettel kapcsolatban, valamint tanácsokat is kértünk a szakemberektől arra az esetre, ha egy fiatal ilyen szituációba keveredik. Cikkünk megjelenéséig nem kaptunk választ a rendőrségtől, amint megérkezik, természetesen közöljük azt.