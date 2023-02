Közlekedés 1 órája

Soha nem látott tábla miatt kell "körözni" a déli elkerülő körforgalmában

Hamarosan elkészül a déli összekötő út Székesfehérváron, már "csak" az engedélyeztetési procedúra van hátra. Most április közepére saccolják a forgalomnak átadás pillanatát. Közben már felfestették a kerékpárutakat is a zajvédő falakon "innen" , a szervízúton, illetve kihelyezték a közlekedést szabályozó táblákat is. Köztük egy érdekeset is.

Horváth-Buthy Lilla Horváth-Buthy Lilla

A belváros felé továbbhaladó tehergépjárművek és autóbuszok mozgását szabályozza majd ez a tábla Fotós: Horváth-Buthy Lilla / FMH

A város honlapja arra hívta fel a figyelmet, (hogy már jó előre ismerkedjenek vele az érintettek) Fehérváron eddig még nem látott közlekedési táblát helyeztek ki a napokban a Sárkeresztúri úti és Juharfa utcai körforgalomban. Már a biciklisek útját is felfestés jelzi

Fotós: Horváth-Buthy Lilla / FMH A négyzet alakú, kék közlekedési táblán fehér nyilak mutatják a város felé menő tehergépjárműveknek, illetve autóbuszjáratoknak, hogy ők először a körforgalomban körbehaladva, az ív megtételét követően kanyarodhatnak a belváros irányába- írja Székesfehérvár honlapja. Hozzátéve, hogy a szakemberek sok lehetőséget megfontoltak, de ezek a verziók vagy a közlekedésbiztonság szempontjából voltak aggályosak vagy még egy lakóház kisajátítását, s lerombolását tették volna szükségessé. Azt is írják a közleményben, hogy a szakemberek végeztek előzetes forgalomelemzést, abból pedig az derült ki, hogy minimális az a nehézforgalom, aminek itt a város felé kell kanyarodnia.

