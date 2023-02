Az elmúlt napok hideg időjárásának köszönhetően, no meg annak, hogy végre komolyabb mennyiségű víz is van a Gaja-patak felsőbb szakaszán, csodálatos jégképződmények alakultak ki a patak szurdokvölgyében. A vármegyehatártól nem messze található a Római fürdő vízesés, amely az elmúlt években sajnos inkább csak csordogált, de most, a korábbi csapadékos időnek köszönhetően viszonylag sok a víz benne.

A hétvégén a kemény mínuszok miatt a patak felszíne végig fagyos volt a Bakonynánától kiinduló túraútvonalon. A vízesésnél pedig csodálatos látvány és hanghatás várta a túrázókat: a jég alatt utat keresve magának, nagy zubogással bukott alá a víz a szurdokban. Reméljük, tavaszra, nyárra is marad víz a patakban!