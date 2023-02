Idén is megrendezte a Székesfehérvári Közösségi és Kulturális Központ (SZKKK) és a Fejér Megyei Népzenei Műhely Egyesület a Pesovár Ferenc Gyermek- és Ifjúsági Népdaléneklési és Népzenei Versenyt. A megmérettetés célja elsősorban a magyar néphagyomány megőrzése és továbbadása. Emellett ez az alkalom fellépési, bemutatkozási lehetőséget biztosít azon énekeseknek és zenészeknek, akik vagy az iskolában, vagy egy művelődő közösségben foglalkoznak a hagyományápolás ezen formáival. Fontos még megemlíteni, hogy a verseny egyben kihagyhatatlan lehetőség a szakma számára is, mert itt találkozhatnak és tapasztalatot cserélhetnek egymással az előadók, illetve a szakemberek.

Az SZKKK Fürdő sori épületében február utolsó napján, délután kettő órakor kezdődött a verseny, illetve annak utolsóelőtti elődöntője. Iskolákban verbuvált csoportok és egyénileg indulók egyaránt kíváncsisággal vegyes izgalommal érkeztek a helyszínre. A földszinti aula több pontján is türelmetlenül várakoztak arra, hogy mikor állhatnak a zsűri elé a sokat próbált produkcióval. Akik biztosra akartak menni, azok még egyszer utoljára tartottak egy próbát az emeleten.

A Ciszterci Szent István Gimnáziumból két csoport is érkezett. A lányokból álló Ricsajok formáció jól szerepelt, ám a fiúk sem maradtak el tőlük. A csapat szószólója, Borbély Levente elmondta: – Vegyes csapat vagyunk, ugyanis vannak, akik már többször is voltak ezen a versenyen. Én például egy társammal már kétszer is szerepeltem a megmérettetésen a Ciszter színeiben, míg mások vagy nem voltak még itt, vagy korábban versenyeztek, de más iskola kötelékében. Alapvetően a zene, pontosabban a népzene szeretete, illetve a tanárnőnk javaslatára érkeztünk ide. Három felvidéki bordallal érkeztünk, melyek miről is szólhatnának másról, mint a mulatásról, a párválasztásról és persze a borról!

A Ciszterci Szent István Gimnázium fiú csapata felvidéki bordalokkal készült a versenyre

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium diákjai is az aulában várták a nagy pillanatot. Az egyik tag, Csernák Attila úgy fogalmazott: – Mi már nagyon sokszor indultunk a Pesovár-versenyen, így azt sem tudom megmondani, hányadik alkalom a mostani. Ami biztos, hogy több színes produkcióval készültünk, van egy zenekari számunk, van egy énekes, illetve egy kamara. Persze nemcsak fiúk vannak közöttünk, van egy lány kamaracsoport is.

Az estébe nyúló eseményen pengtek a húrok, sírtak az árvák az anyjuk után, vágyódott a katona a szülőföldjére, várta a leány a kedvesét és mulattak a legények a bortól tüzesen. Információink szerint a következő esemény, az utolsó elődöntő március 10-én lesz, Abán. A döntőket pedig újra az SZKKK épületében tartják március utolsó két napján.