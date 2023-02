Gruming Ferenc, amatőr családfakutató az Aranybulla könyvtárban mesélt a hallgatóságnak szerda este saját tapasztalataiból okulva a családfakutatás szépségeiről, nehézségeiről és adott néhány praktikus tanácsot is azoknak, akik tervezik, hogy belevágnak saját családjuk történetének felderítésébe. Az amatőr kutató tíz éve dolgozik a Gruming család őseinek felkutatásán, így azzal kezdte az előadást, hogy aki egyszer belevág a családfakutatásba, rájön, hogy ezt nem lehet abbahagyni, legfeljebb szüneteltetni.

A sok információt tartalmazó, de kissé hosszúra nyúlt, a témától sokszor távolabbra kalandozó előadáson szó esett többek között a lehetséges forrásokról, azok felkutatásáról, a kutatás módszertanáról és a családfák fajtájáról. Hallhattunk arról is, hogy itthon leginkább azoknak van esélyük arra, hogy a török kor előtti időkben is találnak nyomokat a családjukat illetően, akiknek nemesi felmenőik voltak, ugyanis a nemesi családokat korábban is nyilvántartották, míg az egyházi és a polgári anyakönyvezés csak később vált szokássá. Hasznos tanácsként hangzott el az is, hogy mindent jegyezzünk fel, amit tudunk, vagy amit menet közben találtunk, illetve, hogy egy pont után bizony nagyon hasznos a családfakészítő-szoftverek használata, amelyek között akadnak ingyenesek is.