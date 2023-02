– Reményeink szerint hamarosan elkezdődik a társasház tetőszerkezetének felújítása. Erről a lakógyűléseken természetesen többször is volt szó, megszavaztuk, amit meg kellett – kezdte a történetet P. A., az épület egyik lakásának tulajdonosa. Elmondása szerint a probléma nem is ezzel van, hanem azzal, hogy az udvaron most – részben a felújítási munkálatokkal indokolva – kivágnak egy fenyőt. – A mai napon úgy történik ennek a fának a kivágása, hogy a társasház erről nem hozott döntés. Nem szavaztuk meg, hogy ezt a fát kivágatjuk, vagy nem vágatjuk ki – fogalmazott a lakó. P. A.-tól úgy tudjuk, egy nappal a fa kivágása előtt elektronikus úton tájékoztatták a lakókat a munkálatokról, mivel azonban ő akkor nem olvasta a leveleit, csak később szembesült vele.

A lakóban, mint mondja, több kérdés is felmerül a történtekkel kapcsolatban, például a környezetvédelem és a szabályok betartása terén, de leginkább azt nem érti, hogyan születhet döntés egy ekkora kérdésben a közösség megkérdezése nélkül. – A vállalkozó egyébként kapott felhatalmazást a lakóközösség elnökétől és a közös képviselőtől, de ők úgy kérték fel a vállalkozót, hogy a házban erről nem született határozat, nem történt szavazás – fogalmazott P. A., akinek információi szerint egy ilyen beavatkozás végrehajtásakor több szabályt is be kell tartani. Elmondása szerint úgy tudja, három árajánlatot kell kérni egy-egy ilyen esetben, ez azonban nem történt meg. A lakó úgy fogalmaz, elképzelhető, hogy ez a fa, vagy annak egy része útban lehetett a tetőfelújítás miatt, ugyanakkor úgy gondolja, ezt akár gallyazással is meg lehetett volna oldani.



A társasház képviselői a témában nem kívántak nyilatkozni, de információink szerint a lakóközösség tagjai között vannak, akik hosszú ideje kérik a több mint húsz éves fa kivágását, mivel annak gyökere tudomásuk szerint a közvetlen szomszédságában álló épületet is veszélyeztetheti. Úgy tudjuk, a tető felújításához állványokra van szükség, ami a fa mellett nem férne el. A társasházban élők közül néhányan pedig azt emelik ki, véleményük szerint a hasonló konfliktusokat a közösségen belül kellene megoldani.

A tisztánlátás érdekében, hogy milyen szabályok vonatkoznak egy ilyen esetre, megkerestünk egy, a témában járatos jogászt, illetve – habár ez egy társasházon belüli ügy – a székesfehérvári önkormányzattól is kértünk tájékoztatást, véleményük szerint mi a helyes eljárás az ilyen jellegű ügyekben. A témát reményeink szerint ezekkel az általános kérdésekkel és válaszokkal folytatjuk.