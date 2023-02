Izgalmas és tartalmas előadásra invitálta a velencei-tavi közönséget pénteken Ocsenás Katalin protokollszakértő a Nemzedékek Házába. Nagy érdeklődés mellett szólhatott az előadó a királyi protokollról, etikettről, viselkedéskultúráról, melyeket videóbejátszásokkal, történetekkel, példákkal tarkított.

Az előadás elején máris egy kényes protokolláris helyzet került szóba: vajon Letícia spanyol királyné miért nem fogott kezet az iráni nagykövettel találkozásukkor? Megvizsgálták, ki hibázott, hibázott-e egyáltalán valaki.

- Ahogy mélyebben belementünk a témába, láthattuk, mekkora jelentősége van annak, milyen udvariassági szabályokat tartanak be a protokolláris eseményeken – foglalta össze Ocsenás Katalin, aki beszélt arról is, hogy a magyarok és Nagy-Britannia különböző történelme és államformája mellett melyikben hogyan jelennek meg a protokolláros feladatok, ceremóniák. Elemezték a szokásokat, a királynő jelenlétében zajló események tükrében.

Az évszázadok óta tartó hagyományokat a britek a mostani rohanó világban is tartják – fogalmazott a szakértő, hozzátéve: bár más körülmények között. A közelmúlt eseményeiben is szerepet kaptak és kapnak a királyi protokollok: II. Erzsébet királynő halálának kihirdetése és a temetés elemei ugyanis szigorú rend szerint zajló események voltak, ahogy III. Károly koronázásának szertartása is az lesz – melyre május 6-án kerül sor, nagy ünnepség közepette.

A koronázással kapcsolatban a fehérvári koronázások is szóba kerültek, hiszen azok elemei ugyanazok, mint amire számítani lehet III. Károly koronázásánál. Mert noha az egyik katolikus, a másik anglikán egyházi szertartásokat követ, a beavatás rítusa mégis ugyanaz. A britek tehát most koronázási lázban égnek, így ez is szóba került. A tervezett koronázási ceremónia után országszerte események várhatók: a windsori kastély megnyílik a közönség előtt, összeáll a Spice Girls, lesz piknik és jótékonysági események garmadája. Igazi protokolláris kánaán.